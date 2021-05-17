Для переселенцев начался прием заявлений на получение льготной ипотеки

Государственный фонд содействия молодежному строительству с понедельника, 17 мая, начал принимать заявления о предоставлении льготных ипотечных кредитов.

Как говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, финансироваться программа будет за счет грантовых средств правительства Германии, предоставляемых через банк развития KfW. По словам руководителя по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислава Баника, всего Украина получила от немецкого банка 25 млн евро.

Претендовать на получение гранта могут переселенцы, участники АТО и ООС. Как сообщили в Госмолодежьжилье, в случае, если кандидаты возражают против внесения их заявлений в новый реестр или они не соответствуют установленным порядком требованиям, такие кандидаты должны сообщить об этом и обратиться в фонд с соответствующим заявлением, составленным в произвольной форме. В случае, если кандидаты зарегистрированы в нескольких региональных управлениях, тогда они должны определиться, в каком именно регионе они хотят получить кредит, что будет отражено в новом реестре, и сообщить в любое из региональных управлений о принятом решении соответствующим заявлением. Подать такое заявление в Госмолодежьжилье можно до конца рабочего дня 17 июня.

Описание: Переселенцы могут стать участниками льготной ипотечной программы Источник: Alt:

Баник рассказал, что 16 июля состоится розыгрыш среди претендентов на получение кредита. До этого момента будут приниматься заявки на портале "Дія". В розыгрыше также примут участие около 18 тысяч переселенцев, зарегистрированные в реестрах как участники программ Госмолодежьжилья.

По условиям программы, кредит выдается сроком на 20 лет под 3% годовых. Объектами кредитования могут быть квартира или дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в 2020 году на финансирование программы "Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции и/или участникам проведения операции Объединенных сил на приобретение жилья" из госбюджета выделили 14,6 млн грн. Финансирование стало возможным благодаря средствам, поступившим в качестве возврата кредитов, полученных гражданами в 2019 году.