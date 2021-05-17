Для переселенцев начался прием заявлений на получение льготной ипотеки

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Государственный фонд содействия молодежному строительству с понедельника, 17 мая, начал принимать заявления о предоставлении льготных ипотечных кредитов.
Как говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, финансироваться программа будет за счет грантовых средств правительства Германии, предоставляемых через банк развития KfW. По словам руководителя по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислава Баника, всего Украина получила от немецкого банка 25 млн евро.
Претендовать на получение гранта могут переселенцы, участники АТО и ООС. Как сообщили в Госмолодежьжилье, в случае, если кандидаты возражают против внесения их заявлений в новый реестр или они не соответствуют установленным порядком требованиям, такие кандидаты должны сообщить об этом и обратиться в фонд с соответствующим заявлением, составленным в произвольной форме. В случае, если кандидаты зарегистрированы в нескольких региональных управлениях, тогда они должны определиться, в каком именно регионе они хотят получить кредит, что будет отражено в новом реестре, и сообщить в любое из региональных управлений о принятом решении соответствующим заявлением. Подать такое заявление в Госмолодежьжилье можно до конца рабочего дня 17 июня.
Переселенцы могут стать участниками льготной ипотечной программы
Баник рассказал, что 16 июля состоится розыгрыш среди претендентов на получение кредита. До этого момента будут приниматься заявки на портале "Дія". В розыгрыше также примут участие около 18 тысяч переселенцев, зарегистрированные в реестрах как участники программ Госмолодежьжилья.
По условиям программы, кредит выдается сроком на 20 лет под 3% годовых. Объектами кредитования могут быть квартира или дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в 2020 году на финансирование программы "Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции и/или участникам проведения операции Объединенных сил на приобретение жилья" из госбюджета выделили 14,6 млн грн. Финансирование стало возможным благодаря средствам, поступившим в качестве возврата кредитов, полученных гражданами в 2019 году.
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