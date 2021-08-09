"Цветы Украины" уже никто не снесет: здание стало памятником архитектуры

Здание "Цветы Украины" по улице Сечевых Стрельцов, 49 в Киеве занесли в реестр государственных памятников, что должно защитить его от демонтажа.

Об этом написал министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующий приказ был подписан в пятницу, 6 августа. "Теперь "Цветы" - официально является памятником архитектуры, монументального искусства местного значения", - подчеркнул министр.

Согласно законодательству, здание получило охранный статус, теперь его нельзя перестроить или разрушать. Ткаченко также поблагодарил киевлян, которые смогли остановить демонтаж "Цветов Украины" и таким образом спасти их.

Описание: Ткаченко присвоил "Цветам Украины" статус памятника архитектуры Источник: nerukhomi.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, Департамент по охране культурного наследия КГГА в начале августа присвоил зданию на Сечевых Стрельцов, 49 статус только выявленного объекта культурного наследия. Собственник здания должен в течение месяца подписать охранный договор. Так, "Цветы Украины" попали под защиту закона "Об охране культурного наследия" и теперь проведение любых строительных работ нужно согласовывать с соответствующим госорганом. Перед этим власти Киева аннулировали контрольную карточку, таким образом запретив проведение строительных работ.

Как уже говорилось, 12 июля застройщик начал сносить фасад "Цветов Украины". Чтобы заблокировать работу техники, киевляне были вынуждены сломать строительный забор.

Сегодня владеет зданием компания "Цветы Украины". Ранее здесь располагался один из крупнейших цветочных магазинов в стране. Кроме него тут были оранжерея, выставочный зал и проходили различные кружки по флористике. После проведения строительных работ здесь должен был появиться офисный центр с паркингом.