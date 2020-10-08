Цена на жилье в США обновила абсолютный рекорд

Средняя цена на жилье в США обновила максимум, за год подорожав до 320 тысяч долларов. Таким образом рост цен на квадратные метры жилой недвижимости составил 14%.

Соответствующие данные привела брокерская компания Redfin Corp., передает Интерфакс-Украина.

Как отметили эксперты компании, средняя цена проданного жилья достигла $319,8 тысяч долларов, рост стоимости оказался самым значительным с 2013 года. Однако брокеры отмечают, что есть признаки того, что "сумасшествие" на рынке недвижимости должны скоро закончиться. Как отмечают исследователи, на колоссальный всплеск повлиял коронавирус и карантин. Так, в сентябре количество сделок по купле-продаже выросло на 30% по сравнению с сентябрем 2019 года. Между тем, количество предложений на рынке также рекордно упало: объявлений о продаже домов стало меньше на 28%.

Описание: Недвижимость дорожает безумными темпами Источник: pixabay.com Alt:

Высокий спрос и низкое предложение вызвало дополнительный ажиотаж на рынке. В итоге дома продавались почти в два раза дороже от изначально запрашиваемой цены. Такая ситуация на рынке довольно необычная и не связана с сезонными факторами: обычно оживление наблюдалось в начале лета, постепенно стихающее к осени.

Как отмечают брокеры, сейчас многих игроков на рынке интересует вопрос, сколько будут расти еще цены на жилье. В компании подчеркнули, что предпосылок для нового взрывного роста нет, но и снижаться цены на квадратные метры пока тоже не будут.

Как сообщали НЕРУХОМІ, рост цен на недвижимость произошел почти во всем мире. Киев, к примеру, оказался на одиннадцатом месте в рейтинге городов, в которых произошел скачок цен. Согласно обнародованным данным, цены на жилье в украинской столице выросли в среднем на 11,2% за период с июня 2019 года по июнь 2020 год.