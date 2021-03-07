Трамп продает элитный особняк в Палм-Бич: покупателя ждут необычные бонусы. Фото

Маск хочет построить еще один город. На этот раз не на Марсе
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Компания, зарегистрированная на бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, выставила на продажу особняк, расположенный в курортном районе Палм-Бич, Флорида.
Особняк по соседству с Трампом
nypost.com
Как сообщает New York Post, усадьбу, площадь которой составляет 3185 "квадратов", предварительно оценили в $49 млн. В доме восемь спален, девять ванных комнат, огромная гостиная, есть библиотека. Построили его еще в 1956 году, однако здесь провели ремонт, поэтому он полностью отвечает всем современным тенденциям. А изюминка этого дома – терраса с видом на океан и безлюдный пляж.
Особняк по соседству с Трампом
nypost.com
Стоит отметить, что рядом расположена и резиденция Трампа Мар-а-Лаго. После президентства и проживания в Белом доме, экс-глава государства поселился здесь. Тот, кто купит особняк по соседству, автоматически станет членом гольф-клуба Трампа. Стоит отметить, что это закрытое заведение, и всем, кто хочет туда попасть, следует заплатить $200 тысяч членского взноса. Мар-а-Лаго Трамп купил еще в 1985 году, до этого недвижимость принадлежала известной на то время светской львице Марджори Мерривезер Пост.
Особняк по соседству с Трампом
nypost.com
Особняк по соседству с Трампом
nypost.com
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Палм-Бич продается и имение семьи Форд. Этот особняк оценили в $58 тысяч.
Новый проект будет носить название Starbase
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Суд удовлетворил ходатайство следствия
Детальные условия можно узнать в отделе продаж
Это уже вторая попытка продать эту недвижимость