Трамп продает элитный особняк в Палм-Бич: покупателя ждут необычные бонусы. Фото

Компания, зарегистрированная на бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, выставила на продажу особняк, расположенный в курортном районе Палм-Бич, Флорида.

Описание: Особняк по соседству с Трампом Источник: nypost.com Alt:

Как сообщает New York Post, усадьбу, площадь которой составляет 3185 "квадратов", предварительно оценили в $49 млн. В доме восемь спален, девять ванных комнат, огромная гостиная, есть библиотека. Построили его еще в 1956 году, однако здесь провели ремонт, поэтому он полностью отвечает всем современным тенденциям. А изюминка этого дома – терраса с видом на океан и безлюдный пляж.

Описание: Особняк по соседству с Трампом Источник: nypost.com Alt:

Стоит отметить, что рядом расположена и резиденция Трампа Мар-а-Лаго. После президентства и проживания в Белом доме, экс-глава государства поселился здесь. Тот, кто купит особняк по соседству, автоматически станет членом гольф-клуба Трампа. Стоит отметить, что это закрытое заведение, и всем, кто хочет туда попасть, следует заплатить $200 тысяч членского взноса. Мар-а-Лаго Трамп купил еще в 1985 году, до этого недвижимость принадлежала известной на то время светской львице Марджори Мерривезер Пост.

Описание: Особняк по соседству с Трампом Источник: nypost.com Alt:

Описание: Особняк по соседству с Трампом Источник: nypost.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Палм-Бич продается и имение семьи Форд. Этот особняк оценили в $58 тысяч.