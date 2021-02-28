Toyota приступила к строительству умного города в Японии. Видео

В Японии у самого подножия горы Фудзияма началось строительство умного города Woven City.

Как сообщает Japan Times, за строительство города взялось предприятие Toyota Motor Corp. Здесь будут проходить испытания новых технологий, связанных с робототехникой и искусственным интеллектом. Как заявил глава компании Акио Тойода, его команда взялась за создание места, где люди разного происхождения будут иметь одинаковые возможности.

Строительство началось на месте бывшего завода Toyota, его площадь порядка 70 га. Изначально его жителями станут 360 работников корпорации и члены их семей. По планам в городе должны проживать не менее двух тысяч человек.

Woven City – это не просто город, это будет "живой лабораторией", где в реальных условиях будет тестироваться беспилотный транспорт и все передовые технологии. Питание городу обеспечат солнечные батареи и топливные элементы на водороде. Для постройки домов будут использовать только экологические материалы и древесину.

Планировкой и разработкой проекта займется архитектор из Дании Бьярке Ингельс. На его счету – штаб-квартира Google в Калифорнии и Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

Президент Toyota Motor Corp. не сообщил, когда строительство будет завершено.

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