В Карибском море построят плавучий остров с квартирами от $20 тысяч. Фото

Уникальный проект с жильем от обычного до супер-элитного в виде плавучего острова в Карибском море собирается воплотить в жизнь строительная группа Blue Estate.

Как сообщает CNN, расположен остров будет в 25 минутах перелета на самолете от Нассау и в полутора часах от Майами. Его размеры будут вдвое меньше Монако – 1,5 км на 1 км, а цены на жилье будут варьироваться от $19 800 до $1 млрд. Рассчитан на постоянное проживание до 15 тысяч человек.

Описание: Уникальный плавучий остров Источник: cnn.com Alt:

Так на острове есть небольшие квартиры, площадь которых не превышает 20 "квадратов" и стоимостью до $20 тысяч. Продаются здесь и большие квартиры, с балконами и шикарными видами за $194 тысячи. Кому позволяет финансовое благосостояние могут купить за $54 млн виллу. В ней есть сады и пять спален. Также на острове будут и два особняка стоимостью по $1,15 млрд. Но, чтобы их купить, необходимо будет представить "новаторскую архитектурную концепцию". Стоит подчеркнуть, что на один особняк уже подана заявка.

Описание: Уникальный плавучий остров Источник: cnn.com Alt:

Особенных требований, чтобы здесь поселиться нет. Нужно придерживаться определенных правил сообщества и уметь себя обеспечивать. Так жители должны отказаться от использования одноразового пластика и автомобилей. На острове также можно заниматься бизнесом, при этом для желающих будут существовать "налоговые каникулы" на один год.

Описание: Уникальный плавучий остров Источник: cnn.com Alt:

Построен он будет из сверхмощных бетонных модулей, огражден 50-метровыми стенами, которые должны будут спасать остров от больших волн. В случае надвигающегося шторма остров можно будет переместить и минимизировать последствия непогоды таким образом. Энергия для острова будет вырабатываться из возобновляемых источников.

Стоит отметить, что недвижимость на островах начала пользоваться бешенной популярностью после всплеска эпидемии коронавируса. Это подтвердил и директор по коммуникациям Blue Estate Group Эрик Шмидт.

Описание: Уникальный плавучий остров Источник: cnn.com Alt:

"Сначала мы волновались, что пандемия может оказать негативное влияние на проект. Но, к счастью, всё обернулось иначе. Некоторые районы почти полностью раскуплены, и отдел продаж делает все возможное, чтобы вовремя реагировать на все запросы и вопросы", - рассказал он.

На острове будут располагаться школы и медучреждение, клубы, бассейны, рестораны и многое другое для комфортного проживания здесь.

Как сообщали НЕРУХОМІ, богатые люди из-за вспышки коронавируса стали интересоваться частными островами. В связи с этим они стали чаще обращаться к риелторам. При этом продавцы недвижимости утверждают, что стоимость некоторых подходящих для самоизоляции островов, не превышает цены приличного автомобиля.