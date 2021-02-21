В Карибском море построят плавучий остров с квартирами от $20 тысяч. Фото

В Азии продана самая дорогая квартира: детали сделки
Стоимость недвижимости оценили в $59 млн
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Уникальный проект с жильем от обычного до супер-элитного в виде плавучего острова в Карибском море собирается воплотить в жизнь строительная группа Blue Estate.
Как сообщает CNN, расположен остров будет в 25 минутах перелета на самолете от Нассау и в полутора часах от Майами. Его размеры будут вдвое меньше Монако – 1,5 км на 1 км, а цены на жилье будут варьироваться от $19 800 до $1 млрд. Рассчитан на постоянное проживание до 15 тысяч человек.
Уникальный плавучий остров
cnn.com
Так на острове есть небольшие квартиры, площадь которых не превышает 20 "квадратов" и стоимостью до $20 тысяч. Продаются здесь и большие квартиры, с балконами и шикарными видами за $194 тысячи. Кому позволяет финансовое благосостояние могут купить за $54 млн виллу. В ней есть сады и пять спален. Также на острове будут и два особняка стоимостью по $1,15 млрд. Но, чтобы их купить, необходимо будет представить "новаторскую архитектурную концепцию". Стоит подчеркнуть, что на один особняк уже подана заявка.
Уникальный плавучий остров
cnn.com
Особенных требований, чтобы здесь поселиться нет. Нужно придерживаться определенных правил сообщества и уметь себя обеспечивать. Так жители должны отказаться от использования одноразового пластика и автомобилей. На острове также можно заниматься бизнесом, при этом для желающих будут существовать "налоговые каникулы" на один год.
Уникальный плавучий остров
cnn.com
Построен он будет из сверхмощных бетонных модулей, огражден 50-метровыми стенами, которые должны будут спасать остров от больших волн. В случае надвигающегося шторма остров можно будет переместить и минимизировать последствия непогоды таким образом. Энергия для острова будет вырабатываться из возобновляемых источников.
Стоит отметить, что недвижимость на островах начала пользоваться бешенной популярностью после всплеска эпидемии коронавируса. Это подтвердил и директор по коммуникациям Blue Estate Group Эрик Шмидт.
Уникальный плавучий остров
cnn.com
"Сначала мы волновались, что пандемия может оказать негативное влияние на проект. Но, к счастью, всё обернулось иначе. Некоторые районы почти полностью раскуплены, и отдел продаж делает все возможное, чтобы вовремя реагировать на все запросы и вопросы", - рассказал он.
На острове будут располагаться школы и медучреждение, клубы, бассейны, рестораны и многое другое для комфортного проживания здесь.
Как сообщали НЕРУХОМІ, богатые люди из-за вспышки коронавируса стали интересоваться частными островами. В связи с этим они стали чаще обращаться к риелторам. При этом продавцы недвижимости утверждают, что стоимость некоторых подходящих для самоизоляции островов, не превышает цены приличного автомобиля.
Стоимость недвижимости оценили в $59 млн
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