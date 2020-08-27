Суд возобновил аренду земли под застройку у берега Днепра, несмотря на решение Киевсовета

Хозяйственный суд Киева отменил решение горсовета и возобновил аренду земли под застройку на берегу Днепра.

Как сообщают "Наші гроші", соответствующее решение суд вынес 13 августа. Договор восстановлен в тот же срок (5 лет) и на тех же условиях по иску ООО "ЛВ-Холдинг".

19 декабря 2019 Киевсовет принял решение об отказе в возобновлении аренды "ЛВ-Холдинг". В суде представитель Киевсовета заявил, что компания, в частности, не соблюдала ограничений в использовании участков. Как заявили в Киевсовете, эта территория входит в границы ландшафтной памятника местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр", что подтверждается выписками из градостроительного кадастра. Впрочем, суд с доводами чиновников не согласился.

Суд разрешил аренду земли под застройку у Днепра pixabay.com

Кроме того, суд пришел к выводу, что указанные участки не входят в достопримечательности местного значения поскольку "ее границы законодательно не определены".

Собственниками ООО "ЛВ-Холдинг" являются Александр Пугач (98%) и Андрей Поминальный (2%).

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Печерский районный суд Киева направлены обвинительные акты против двух чиновников столичной облгосадминистрации, которые сдали в аренду элитную недвижимость в центре города по ставке 1 гривна в год.