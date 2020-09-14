Суд традиционно отменил аресты еще по одному ЖК Вавриша

Полтавский апелляционный суд отменил арест, наложенный на три участка 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га на ул. Набережно-Крещатицкая в Киеве, на которых Saga Development строит ЖК НОВЫЙ ПОДОЛ.

Как сообщают "Наші Гроші", соответствующее решение суд принял 10 сентября. Партнером в строительстве ЖК выступает Perfect Group. Полный текст постановления будет объявлен 15 сентября.

Суд поддержал застройщика pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее суд вынес аналогичное решение по ЖК O2 Residence, который возводится на 22-м километре Харьковского шоссе в Киеве

Отметим, что ранее следственная судья Октябрьского районного суда Полтавы арестовала почти 30 га на 22-м км Харьковского шоссе в Дарницком районе Киева, а также - почти 13 га на ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе столицы. В своем ходатайстве прокурор сослался на то, что должностные лица Киевской горгосадминистрации в сговоре с другими неустановленными лицами умышленно, с целью получения неправомерной требования для компаний Saga Development Андрея Вавриша и Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко, а также других лиц, способствуют последним в противоправной застройке трех участков.

Следствие установило, что целевое и функциональное назначение участков - общественная застройка. И намерения построить жилой комплекс под видом "многофункционального комплекса" им не соответствуют. Однако суд не посчитал эти доводы весомыми.

Как отмечается на ресурсе НЕРУХОМІ, данный ЖК имеет низкий рейтинг – 1,3. Документы по комплексу продолжают проверять эксперты.