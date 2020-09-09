Суд отменил арест участков в Киеве, на которых Вавриш возводит ЖК

Апелляционный суд Полтавы 8 сентября отменил арест земельных участков на 22-м км Харьковского шоссе в Киеве, на которых ведется строительство ЖК O2 Residence.

Об этом поспешил сообщить глава SAGA Development Андрей Ваврыш у себя в Facebook.

"Полтавский апелляционный суд отменил наложенный под надуманным предлогом арест земельных участков проекта O2 Residence. А Октябрьский суд Полтавы отказал в надуманных идеях арестовать строительство", – написал он.

В SAGA Development в свою очередь подчеркнули, что на строительной площадке продолжаются работы по возведению 5 домов и благоустройству набережной озера.

Как сообщали НЕРУХОМІ, следственная судья Октябрьского районного суда Полтавы арестовала почти 30 га на 22-м км Харьковского шоссе в Дарницком районе Киева, а также - почти 13 га на ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе столицы. В своем ходатайстве прокурор сослался на то, что должностные лица Киевской горгосадминистрации в сговоре с другими неустановленными лицами умышленно, с целью получения неправомерной требования для компаний Saga Development Андрея Вавриша и Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко, а также других лиц, способствуют последним в противоправной застройке трех участков.

Следствие установило, что целевое и функциональное назначение участков - общественная застройка. И намерения построить жилой комплекс под видом "многофункционального комплекса" им не соответствуют. Однако суд не посчитал эти доводы весомыми.