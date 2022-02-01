Суд снова арестовал усадьбу Барбана

Шевченковский районный суд Киева повторно арестовал усадьбу Барбана, расположенную на Обсерваторной, 6. Также снова запрещено проводить какие-либо строительные работы на участке.

Соответствующее решение суд вынес на прошлой неделе 26 января.

Установлено, что участок находится в пределах исторического ареала столицы, поэтому проводить какие-либо строительные работы запрещено без согласований с органом охран культурного наследия.

Описание: Усадьба и участок под ней снова под арестом Источник: realist.online Alt:

Судья решил удовлетворить ходатайство прокуратуры и наложил арест на целостный имущественный комплекс по адресу: улица Обсерваторная, 6, участок площадью 0,2 гектара. Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней.

Как сообщали НЕРУХОМІ, пару недель назад этот же суд снял арест с усадьбы Барбана. Используя решение, застройщик начал свозить к участку строительную технику. Чтобы не допустить продолжения демонтажа исторического здания, активисты принялись строить баррикады. Защитники усадьбы также встретились с представителями столичной власти, чтобы принять все меры по сохранению здания, поскольку оно несмотря на свой возраст и значение, не имеет статуса памятника архитектуры.

Строительные работы проводит компания "Агентство столичный новостей". Ее связывают с бывшим депутатом Киевсовета Николаем Негричем. Здесь планируется строительство жилого дома и объектов социально-культурного назначения.