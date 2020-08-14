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Суд разрешил застройку Павловского сквера, несмотря на несоответствие планов

14.08.2020 - 14:27

Суд возобновил разрешение на строительство дома по улице Гоголевской, 32 на территории Павловского сквера в Киеве.

Соответствующее решение вынес Окружной административный суд столицы 7 августа, передают "Наші гроші".

Участок площадью 0,22 гектара находится в 25-летней аренде "Авиакомпании "ВИТА" с 2003 года. Разрешение на строительство Госархстройинспекция выдала в августе 2019 года. Речь идет о самой высокой категории строительства, то есть выше 100 метров. В ноябре прошлого года ГАСИ отменила ГУО, поскольку застройка противоречит функциональному назначению участка. Согласно действующему Генплану, это территория общественных зданий и сооружений, а не жилой застройки.

В постановлении Окружного админсуда прямо указано о несоответствии планов застройщика и функционального назначения участка. Однако это не повлияло на решение возобновить разрешение.

Карта улицы

Наші Гроші

"Такое решение административного суда является очевидно абсурдным. Его необходимо отменить, а наш родной сквер – защитить", - заявила депутат Киевсовета Ольга Балицкая.

Балицкая напомнила, что разрешение на застройку было отменено по ее инициативе и при содействии Алены Бабак - тогдашней главы Минрегиона. В декабре 2019 Бабак уволилась, заявив, что на нее оказывали давление из-за аннулирования разрешений о строительстве - в частности на Гоголевской, 32-В.

Как сообщали НЕРУХОМІ, депутаты Киевского городского совета поддержали в первом чтении проект решения о возможности аннулирования договора аренды с застройщиком двух земельных участков на ул. Богдана Хмельницкого, 80-Б в Шевченковском районе. Там планируется строительство жилого дома с паркингом. Эта территория граничит со сквером им. В. Чкалова.

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