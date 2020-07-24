Киевсовет пока не спешит отменять застройку Чкаловского сквера

Депутаты Киевского городского совета поддержали в первом чтении проект решения о возможности аннулирования договора аренды с застройщиком двух земельных участков на ул. Богдана Хмельницкого, 80-Б в Шевченковском районе. Там планируется строительство жилого дома с паркингом. Эта территория граничит со сквером им. В. Чкалова.

Об этом написала в пятницу, 24 июля, депутат горсовета Ольга Балицкая у себя в Facebook.

"Вчера, после 9 месяцев ожидания, наконец состоялось голосование за расторжение договора аренды земли в Чкаловском сквере. Проект решения о расторжении договора аренды земли в Чкаловском сквере был взят за основу, но не поддержан в целом.

Это не очень хорошая новость, ведь это означает, что окончательное голосование по этому проекту решения фактически оттягивается и общество будет вновь ждать, пока мы с помощниками пройдем большой круг обсуждений и голосований", - подчеркнула Балицкая.

Она отметила, что то, как отчаянно некоторые депутаты вчера пытались избежать этого голосования, лишь подтверждает то, что это решение для застройщика создает большую проблему.

Местные жители неоднократно выступали против застройки в центре столицы, ведь убеждены – если новостройка появится, зеленая зона превратится в сопредельную территорию.

"Город должен сохранить сквер на углу улиц Михаила Коцюбинского и Олеся Гончара, где есть проблема застройки. При этом наше решение о расторжении договора аренды с застройщиком должно быть юридически безупречным. Сегодня депутатский корпус проголосовал за то, чтобы профильная комиссия подготовила все необходимые для этого шаги максимально быстро. И мы могли в ближайшее время поддержать это решение в целом", – рассказал секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в среду, 10 июня, более 100 киевлян вышли на акцию против застройки сквера имени Чкалова на углу улиц Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского в центре столицы.