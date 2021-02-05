Суд разрешил построить на Подоле впритык к памятнику архитектуры бизнес-центр

Северный апелляционный хозяйственный суд разрешил строить бизнес-центр по адресу Верхний Вал, 44 в Подольском районе столицы впритык к памятнику архитектуры.

Как сообщает издание "Грати", строительство должно проходить на участке, который находится в историко-архитектурном заповеднике "Древний Киев". Горсовет выделил здесь компании "Явир-95" 316 "квадратов" под застройку.

Так, здесь собираются возвести пятиэтажное здание впритык к двум домам. Один из них памятник архитектуры, построенный в 1877 году высотой в два этажа. В этом здании снимает помещение школа английского языка "Тауэр", которая подала в суд иск, требуя разорвать договор аренды с компанией "Явир-95".

Описание: Еще одна скандальная стройка на Подоле Источник: graty.me Alt:

Кроме того, школа попросила суд остановить подготовку к строительству, поскольку из-за вырытого котлована начало подтапливать фундаменты рядом стоящих зданий.

Стоит подчеркнуть, что ранее Хозяйственный суд поддержал иск и запретил проводить строительство. Однако "Явир-95" подал апелляцию и 3 февраля выиграл ее.

Против строительства также выступают и жители рядом стоящих домов. По словам киевлян, из-за проводимых на участке работ стены их жилья покрылись трещинами.

Стоит отметить, что Киевсовет поддержал застройщика. Представитель столичных властей заявил, что из-за простоев со строительством компания терпит убытки и в итоге не сможет платить арендную плату.

Компания "Явир-95" принадлежит бизнесмену и бывшему депутату Киевсовета от "Батькивщины" Владимиру Старовойту.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киевская прокуратура через суд попытается доказать незаконность решения городского совета о предоставлении в аренду земельного участка на территории парка-памятника "Нивки", на котором собираются начать строительство.