Фонд госимущества Украины (ФГИ) в ходе онлайн-аукциона в среду, 15 июля, продал киевскую гостиницу "Днепр" за 1,1 млрд грн.

По данным системы "ProZorro.Продажи", победителем по итогам третьего раунда стал ООО "Смартленд", зарегистрированный под №23 с предложением 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222, 22 грн. Стартовая цена объекта составляла 80,9 млн грн., передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным аукциона, в ходе второго раунда участник №1 предложил цену в 1 млрд грн.

Максимальное предложение на этапе начальных заявок поступило от участника №23 - 711,1 млн грн, что в 8,7 раза выше стартовой цены.

По итогам первого раунда аукциона предложение участника №23 составило 888 млн 888 тыс. 901 грн, его ближайшего конкурента, участника №1, – 888 млн 888 тыс. 888 грн.

Аукцион состоялся в среду pixabay.com

Как рассказал в кулуарах аукциона глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств (в приватизации не могут принимать участия средства похождением из страны-агрессора), после чего подписывается договор. Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае включается пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

Согласно условиям конкурса, после продажи гостиница должна сохранить слово "Днепр" (Dnipro - англ.) в названии и категорию не ниже "четыре звезды", ее номерной фонд должен составлять не менее 100 номеров (сейчас – 186). Также инвестор обязан сохранить коллектив гостиницы и обеспечить "достойные" условия работы для них.

"Однозначно, материально-техническая база гостиницы устарела. Менеджментом гостиницы в предыдущие годы предпринимались попытки отремонтировать номерной фонд и общие гостевые зоны, но, к сожалению, это не было сделано в комплексе. В среднем в 2019 году загрузка гостиницы была на уровне 50-52% при среднем тарифе EUR20. При такой локации, самой центральной, где 80% номеров имеют великолепный вид из окна, имеется ресторан на 12-м этаже с видом на Днепр, своя парковка, центральный вход, гостиница должна зарабатывать в разы больше", - отметила врио гендиректора гостиницы "Днепр" Элина Сапожкова.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в среду в Киеве стартовал онлайн-аукцион по приватизации гостиницы "Днепр", в котором зарегистрировано 29 участников. Стартовая цена гостиницы составляла 80 млн 923 тыс. 400 грн.