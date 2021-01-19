Суд оставил под запретом строительство комплекса Граф У Моря

Заказчик строительства апарт-комплекса Граф У Моря на 13 ст. Большого Фонтана в Одессе компания "Кредо И Ко" добилась в суде отмены ареста земельного участка. Тем не менее проводить здесь строительные работы по-прежнему запрещено.

Как сообщают местные СМИ, соответствующее решение было принято Юго-Западным апелляционным судом 21 декабря 2020 года.

Представители частной фирмы во время заседания сообщили, что у них нет полномочий совершать отчуждение земли, так как земля находится в собственности города, а фирме была лишь передана в аренду. Согласно зонинга земельный участок под будущим апарт-комплексом можно использоваться лишь для размещения парков, гидропарков, скверов и прочих мест для отдыха.

Еще в ноябре Хозяйственный суд Одесской области арестовал этот земельный участок, запретил вести какие-либо строительные работы, а ГАСИ было запрещено выдавать разрешительные документы.

Описание: Визуализация Граф У Моря Источник: graf.odessa.ua Alt:

Одесский городской совет в декабре 2017 года передал в аренду фирме "Кредо и Ко" земельный участок площадью 0,3099 га для строительства рекреационно-оздоровительных объектов. Но на этом участке начали строительство жилой высотки.

Компанию "Кредо И Ко" связывают с литовской строительной группой Hanner Гердаса Дубрицкаса

Как сообщали НЕРУХОМІ, в июле Одесский окружной административный суд запретил проводить какие-либо работы на месте строительства комплекса Граф У Моря на склоне 13-й станции Фонтана на период судебных разбирательств.