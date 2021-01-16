Строительство без проектов и разрешений: показательный пример Мексики. Фото

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Новости
В провинциальной Мексике существует своего рода архитектура свободного стиля, где каждый строит как ему вздумается, все это происходит без каких-либо проектов и разрешений.
Необычная архитектура Мексики
lensculture.com
Как сообщает Lensculture, фотограф Адам Уайзман в своем проекте Arquitectura Libre ("Свободная архитектура") попытался высветить проблему современного строительства в Мексике. Он собрал большое количество примеров того, как без проектов и учета норм возводят мексиканцы свое жилье.
Необычная архитектура Мексики
lensculture.com
Несмотря на абсурдность архитектурных форм, кажущихся на первый взгляд, фотограф попытался рассмотреть за этим нечто большее. Как он выразился, "почувствовал символизм этих зданий".
Необычная архитектура Мексики
lensculture.com
Так, многие из зданий показывают истории успехов и триумф их владельцев. Фактически, фасады переносят личности их хозяев на улицы мексиканских городков. Зачастую у хозяев хватает средств, чтобы обустроить только первые этажи их жилья. Тогда как верхние уровни долгие годы простаивают нетронутыми.
Необычная архитектура Мексики
lensculture.com
Ранее НЕРУХОМІ собрали в своей подборке ТОП самых необычных зданий, которые стали символом той или иной местности. Архитекторы, пытаясь сотворить что-то необычное, отойти от стандартных норм и правил и выделиться на фоне других, в итоге создают строения, которые удивляют, при этом не всегда приятно.
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