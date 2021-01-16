Строительство без проектов и разрешений: показательный пример Мексики. Фото

В провинциальной Мексике существует своего рода архитектура свободного стиля, где каждый строит как ему вздумается, все это происходит без каких-либо проектов и разрешений.

Описание: Необычная архитектура Мексики Источник: lensculture.com Alt:

Как сообщает Lensculture, фотограф Адам Уайзман в своем проекте Arquitectura Libre ("Свободная архитектура") попытался высветить проблему современного строительства в Мексике. Он собрал большое количество примеров того, как без проектов и учета норм возводят мексиканцы свое жилье.

Описание: Необычная архитектура Мексики Источник: lensculture.com Alt:

Несмотря на абсурдность архитектурных форм, кажущихся на первый взгляд, фотограф попытался рассмотреть за этим нечто большее. Как он выразился, "почувствовал символизм этих зданий".

Описание: Необычная архитектура Мексики Источник: lensculture.com Alt:

Так, многие из зданий показывают истории успехов и триумф их владельцев. Фактически, фасады переносят личности их хозяев на улицы мексиканских городков. Зачастую у хозяев хватает средств, чтобы обустроить только первые этажи их жилья. Тогда как верхние уровни долгие годы простаивают нетронутыми.

Описание: Необычная архитектура Мексики Источник: lensculture.com Alt:

Ранее НЕРУХОМІ собрали в своей подборке ТОП самых необычных зданий, которые стали символом той или иной местности. Архитекторы, пытаясь сотворить что-то необычное, отойти от стандартных норм и правил и выделиться на фоне других, в итоге создают строения, которые удивляют, при этом не всегда приятно.