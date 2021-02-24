Столичный офисный центр с помощью нотариуса "вырос" в 34 раза

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В Киеве построили восьмиэтажный офисный центр на месте диспетчерской станции благодаря тому, что нотариус, не имея оснований, увеличил площадь недвижимого имущества в 34 раза.
Об этом идет речь в постановлении Киевского апелляционного суда, передают "Наші Гроші".
Как установило следствие, компания "Лавистон" купила на аукционе помещение линейной диспетчерской станции на улице Бойчука в Печерском районе столицы, площадь которого составляет 85 "квадратов". Сделка обошлась фирме в 1,6 млн гривен. На ее месте построили офисный центр высотой в восемь этажей, при этом площадь выросла до 2874 "квадратов". Земля под зданием принадлежит "Киевпасстрансу".
Диспетчерская, на месте которой построят офисный центр
nashigroshi.org
Правоохранители выяснили, что строительство велось без необходимых документов, при этом летом прошлого года нотариус внес изменения в Госреестр прав на недвижимое имущество и площадь здания увеличилась таким образом в 34 раза.
По факту полиция возбудила уголовное дело, а в октябре Шевченковский райсуд арестовал здание. Тем не менее 8 февраля Киевский апелляционный суд отменил это решение, и в ходатайстве прокуратуры о наложении ареста отказал.
Собственником компании "Лавистон" значится Игорь Крючков. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду.
Как сообщали НЕРУХОМІ, суд оставил в реестре памятников здание, которое снесли для строительства ЖК Metropole. 15 сентября 2010 Минкульт внес в Госреестр "Особняк" как объект культурного наследия местного значения. В мае 2017 года ООО "Ковчег" продало это здание площадью 276,4 кв м компании "Скайпроджект". Та утверждает, что в 2018 году решила реализовать купленную недвижимость, и в процессе подготовки документов узнала, что "Особняк" является памятником архитектуры. В итоге здание "благополучно" снесли.
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