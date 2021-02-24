Столичный офисный центр с помощью нотариуса "вырос" в 34 раза

В Киеве построили восьмиэтажный офисный центр на месте диспетчерской станции благодаря тому, что нотариус, не имея оснований, увеличил площадь недвижимого имущества в 34 раза.

Об этом идет речь в постановлении Киевского апелляционного суда, передают "Наші Гроші".

Как установило следствие, компания "Лавистон" купила на аукционе помещение линейной диспетчерской станции на улице Бойчука в Печерском районе столицы, площадь которого составляет 85 "квадратов". Сделка обошлась фирме в 1,6 млн гривен. На ее месте построили офисный центр высотой в восемь этажей, при этом площадь выросла до 2874 "квадратов". Земля под зданием принадлежит "Киевпасстрансу".

Описание: Диспетчерская, на месте которой построят офисный центр Источник: nashigroshi.org Alt:

Правоохранители выяснили, что строительство велось без необходимых документов, при этом летом прошлого года нотариус внес изменения в Госреестр прав на недвижимое имущество и площадь здания увеличилась таким образом в 34 раза.

По факту полиция возбудила уголовное дело, а в октябре Шевченковский райсуд арестовал здание. Тем не менее 8 февраля Киевский апелляционный суд отменил это решение, и в ходатайстве прокуратуры о наложении ареста отказал.

Собственником компании "Лавистон" значится Игорь Крючков. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду.

Как сообщали НЕРУХОМІ, суд оставил в реестре памятников здание, которое снесли для строительства ЖК Metropole. 15 сентября 2010 Минкульт внес в Госреестр "Особняк" как объект культурного наследия местного значения. В мае 2017 года ООО "Ковчег" продало это здание площадью 276,4 кв м компании "Скайпроджект". Та утверждает, что в 2018 году решила реализовать купленную недвижимость, и в процессе подготовки документов узнала, что "Особняк" является памятником архитектуры. В итоге здание "благополучно" снесли.