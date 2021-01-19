Стало известно, сколько украинцев освободили от пенсионного сбора при покупке жилья

За девять месяцев прошлого года от уплаты пенсионного сбора при первой покупке недвижимости были освобождены 4,33 украинцев.

Об этом сообщает Экономическая правда, ссылаясь на данные Пенсионного фонда.

Как отмечает издание, не все покупатели знают об освобождении от уплаты пенсионного сбора при первой покупке жилья и часть украинцев переплачивает в итоге. Грамотные покупатели квартир возвращают средства обращаясь в суд даже через длительный срок после приобретения недвижимости. Важно знать, что размер сбора при покупке недвижимости составляет 1% от ее стоимости, которую указали в договоре.

Описание: Кто платит пенсионный взнос при покупке недвижимости Источник: pixabay.com Alt:

Издание отмечает, что от уплаты освобождаются юридические лица, покупающие жилье за бюджетные средства и иностранные организации, для которых в Украине существуют определенные привилегии, согласно международным договорам.

Что касается физлиц, то от уплаты освобождаются граждане, находившиеся в очереди на получение жилья или которые покупают его впервые.

В Пенсионном фонде уточнили, что в 2019 году 6,42 тысячи человек освободили от уплаты сбора, а в 2018 – 6,36 тысяч.

Как сообщали НЕРУХОМІ, премьер Денис Шмыгаль 23 сентября сообщил, что правительство освободило украинцев от уплаты пенсионного сбора при первой покупке жилья.

По его словам, соответствующее решение – это часть поставленной главой государства задачи относительно решения вопроса с доступным жильем в Украине.