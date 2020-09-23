В Украине отменили пенсионный сбор при первой покупке жилья

Кабинет министров освободил граждан Украины от уплаты пенсионного сбора при первой покупке жилья.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 23 сентября, комментируя соответствующее решение правительства.

"Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или находящихся в очереди на получение жилья", - сообщил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль kmu.gov.ua

Как он отметил во время заседания Кабинета министров, принятое решение – это часть задачи, которую ставил президент Украины относительно доступного жилья для украинских семей.

"Это будет способствовать снижению затрат на покупку собственного жилья. Мы активно работаем над снижением ипотечных ставок. Уже сейчас есть предложения, как и обещал президент Украины, 10% и ниже для ипотеки", - отметил он.

Как сообщали НЕРУХОМІ, украинские власти планируют в следующем году запустить новую программу ипотечного кредитования, что позволит 30 тысячам украинских семей приобрести новое жилье.