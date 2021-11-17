Стало известно, что построят на месте книжного рынка на Петровке в Киеве

К проектированию нового торгового центра в Киеве на месте книжного рынка возле станции метро Почайна приступила компания из Швеции Stadsis AB.

Об этом рассказал глава набсовета компании "Мандарин Плаза" Александр Черницкий, передает НВ Бизнес.

По его словам, проектирование должно занять около шести месяцев, проектировщики постараются учесть интересы всех сторон и открыть современный книжный рынок в новом ТРЦ.

"Здесь будут продаваться не только книги, но и лицензированные фильмы и музыка. Также в его составе будет строительный супермаркет Building Mall", - рассказал Черницкий, добавив, что рядом построят также многоуровневый паркинг.

В "Мандарин Плазе" не сообщили, сколько денег собираются потратить на новый проект, но по данным издания общая сумма инвестиций может достигнуть $300 млн.

Описание: Каким был известный в столице книжный рынок на Петровке Источник: kyivmaps.com Alt:

Владельцем девелоперской компании Mandarin Plaza является бизнесмен Вагиф Алиев. Ранее в комментариях он сообщал, что планирует построить в этом месте Petrovka Mall. До конца года постараются возвести Building mall. Несколько лет назад Алиев обещал построить в Киеве 10 мегамоллов, по одному в каждом районе города. Пока реализовал только два проекта — Lavina и Blockbuster. Строительство остальных остановилось.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве начали реконструкцию знаменитого "дома с тарелкой" возле станции метро "Лыбедская". В 2017 году его арендовал застройщик ТРЦ Ocean Mall Вагиф Алиев. Он пообещал реконструировать здание таким образом, что "тарелка" окажется встроенной в торгово-развлекательный центр. Обнародованный план строительства раскритиковало сообщество.