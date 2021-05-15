Испытание на смелость: нью-йоркскую высотку оборудуют необычным лифтом

В нью-йоркской высотке One Vanderbilt, которая строится на Манхэттене, собираются открыть полностью прозрачный лифт, который поднимается по внешней стороне небоскреба.

Описание: Небоскреб с необычным лифтом в Нью-Йорке Источник: cnn.com Alt:

Как сообщает CNN Travel, стеклянный лифт будет подниматься на высоту более 350 метров. Помимо лифта на высоте 324 метров разместят прозрачную площадку. Оба аттракциона будут бесплатные и все посетители One Vanderbilt смогут проверить себя на смелость.

Описание: Небоскреб с необычным лифтом в Нью-Йорке Источник: cnn.com Alt:

Строительство небоскреба обошлось в $3,3 млрд. После того, как его возведут, высота достигнет 427 метров, это будет четвертое из самых высоких зданий в Нью-Йорке. Его открытие запланировали на октябрь этого года. Власти города запустили целую программу по привлечению туристов, которые стали меньше посещать мегаполис из-за пандемии.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Нью-Йорке хотят построить самый длинный небоскреб в мире: его длина составит рекордные 1200 метров. Проект будет носить название The Big Bend. При этом, говоря о рекордной длине здания, не стоит подразумевать его высоту. Весь секрет в том, что оно будет иметь форму арки.