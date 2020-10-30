Стали известны новые подробности демонтажа дома на Позняках, пострадавшего от взрыва

Сегодня активно идут подготовительные работы относительно сноса здания по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, пострадавшего от взрыва в июне. Так, чиновники Дарницкой РГА определили место, куда будут складывать строительные отходы в результате демонтажных работ.

Об этом сообщается на странице Дарницкой районной администрации в Facebook.

Как стало известно из сообщения, строительные отходы будут собирать на пересечении улицы Коллекторной и проспекта Петра Григоренко. Специальная дробильная машина будет перерабатывать твердые бытовые отходы, после чего мусор автоматически отсортируется на арматуру, землю и бетон.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Дарницкой райгосадминистрации, которое состоялось 28 октября.

Как сообщали НЕРУХОМІ, жители дома по улице Соломии Крушельницкой 1/5 недавно обратились к президенту Владимиру Зеленскому за помощью, заявляя, что их вопросы никто не решает. Также они рассказали, что никак не могут забрать свои вещи из разрушенного взрывом дома.

Впрочем, совсем скоро людям начали выдавать их вещи. Спасатели поднимались по лестнице, собирали вещи, а затем складывали их через окно в специальную люльку, которую опускает и поднимает кран.

Демонтажные работы здания, пострадавшего от взрыва на Позняках в Киеве, будут завершены до конца этого года. Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел около 10:00 21 июня. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.