Стадион "Наука" уничтожат шаг за шагом: кто за этим стоит

Негативный общественный резонанс вызвало недавнее решение Киевсовета о передаче стадиона "Наука" на Академгородке под строительство жилого комплекса.

Законно ли это, благодаря чему вообще стало возможным сооружение 6 жилых многоэтажек на месте стадиона и кто за этим стоит – выясняли эксперты НЕРУХОМІ.

Как все начиналось

История стадиона, который является составной спортивного комплекса "Наука-Cпорт" в Святошинском районе Киева началась еще во времена СССР.

Так, по информации из официальных источников, спорткомплекс построен еще в 1964 году.

Однако на самом деле все началось несколько позже, когда в 1966 году земельный участок площадью около 6,5 га на ул. Академика Вернадского №82 (ныне №32) в поселке Новобеличи (сейчас Киев) решением исполкома Киевского городского совета депутатов трудящихся была отведена для строительства спортивного комплекса Академии наук УССР (правопреемником которой является Национальная академия наук Украины).

Решением этого же исполкома Академии наук УССР было дано разрешение на строительство такого комплекса.

Однако уже в 1994 году Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по г.Киеву продало целостный имущественный комплекс по вышеуказанному адресу организации арендаторов Центрального спортивного клуба "Наука" (правопреемник ЗАО "Наука-Спорт").

На основании решения Киевсовета "Об оформлении права пользования земельными участками" от 14 февраля 2004 года ЗАО "Наука-Спорт" было оформлено право долгосрочной аренды на 25 лет на земельный участок площадью 6,08 га на бульваре Академика Вернадского, 32 в Святошинском районе Киева (договор аренды земельного участка от 11 апреля 2005 года № 75-6-00193).

Национальная академия наук Украины обжаловала в судебном порядке такое распоряжение землями государственной собственности Киевсоветом, однако Верховным судом Украины производство было закрыто.

Так, совместными усилиями органов государственной власти и местного самоуправления спортивный комплекс перешел в частные руки, а участок выбыл из владения НАН Украины.

Пока же, как указано детальным планом территории, спорткомплекс "Наука-Спорт" характеризуется как один из лучших в Киеве и в соответствии с решениями Генплана, является спортивным парком. Состоит из 9 грунтовых теннисных кортов, из которых 3 с трибунами на 2,5 тысячи мест, 3 теннисных корта с покрытием "хард", универсального спортзала, бассейнов (6 дорожек по 25 м и "лягушатник"), тренажерного зала, реабилитационного центра, детской комнаты, пейнтбольного клуба и т.п.

В то же время нигде в описании и даже на сайте комплекса не упоминается о наличии в составе заброшенного стадиона, площадь которого вместе с резиновым покрытием вокруг составляет примерно 1,4 га.

Плацдарм для уничтожения стадиона

Детальный план территории в границах улиц Академика Кржижановского, бул. Академика Вернадского, ул. М. Краснова, железнодорожного пути в Святошинском районе Киева был принят в мае 2015 года.

Именно этим ДПТ на территории, принадлежавшей спортивному комплексу ЗАО "Наука-Спорт", было предусмотрено проектирование жилищно-общественного комплекса со встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением на 50 мест, подземным паркингом, детским клубом и тому подобное.

Также на перспективу предусматривалась реконструкция и расширение зданий и сооружений, строительство нового футбольного поля, кортов, баскетбольных и волейбольных площадок, благоустройство и озеленение территории.

Новое футбольное поле, что должно было занимать уже значительно меньшую площадь 0,5 га, предлагалось проектными решениями ДПТ разместить на земельном участке площадью 6,08 га (8000000000:75:047:0001). Подчеркнем, что на момент принятия градостроительной документации эта земля находилась в аренде ЗАО "Наука-Спорт".

Описание: Участок, который находился в аренде ЗАО "Наука-Спорт" площадью 6,08 га Источник: Alt:

То есть уничтожение стадиона и строительство ЖК на землях спорткомплекса "Наука" началось еще в 2015 году, когда депутаты Киевсовета VII созыва проголосовали за ДПТ.

Однако решение Киевсовета об утверждении градостроительной документации и изменение функционального назначения части земель "Науки-Спорт", что сделало их пригодными для жилищного строительства, не вызвало общественный резонанс. Даже Единый государственный реестр судебных решений не содержит информации, что ДПТ пытались обжаловать.

Видимо, по состоянию на время разработки и принятия детального плана территорий, идея такой "модернизации" земель спорткомплекса, а также сооружение нового футбольного поля (так, в два раза меньше существующего, однако нового, а не запущенного) не воспринималась как схема по избавлению права общественности на стадион.

Но именно с ДПТ, принятого депутатами Киевсовета прошлого созыва, и началось уничтожение стадиона. Это стало законным плацдармом для принятия решения горсовета в апреле 2021 года о передаче земли под строительство жилья.

Именно с ДПТ, принятого депутатами Киевсовета прошлого созыва, и началось уничтожение стадиона. Это стало законным плацдармом для принятия решения горсовета в апреле 2021 года о передаче земли под строительство жилья

Описание: Размещение существующего стадиона и запроектированного ДПТ футбольного поля Источник: Alt:

Скандальное решение Киевсовета

Решением Киевского городского совета от 22 апреля 2021 года земельный участок площадью 6,08 га для эксплуатации и обслуживания объектов физической культуры и спорта, которая находилась в аренде ЗАО "Наука-Спорт", фактически была разделена на три земельных участка:

1. 8000000000:75:047:0050 (площадь 3,1072 га). Было прекращено право пользования земельным участком ЗАО "Наука-Спорт" и передано в аренду на 5 лет ООО "Наука-Комфорт" с измененным целевым назначением – для строительства, обслуживания и эксплуатации жилого комплекса с объектами социального и общественного назначения, в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество (договор купли-продажи недвижимого имущества от 11 апреля 2014 года №964). Кроме того, участок исключили из перечня спортивных парков.

2. 8000000000:75:047:0051 (площадь 0.0291 га). Также прекращено право пользования земельным участком ЗАО "Наука-Спорт" и исключено из перечня спортивных парков. Участок отнесли к землям рекреационного назначения.

3. 8000000000:75:047:0052 (площадь 2.9443 га). Оставлено в аренде ЗАО "Наука-Спорт" до 11 апреля 2030 года.

Описание: Разделение на три земельных участка Источник: Alt:

Все три земельных участка были сформированы путем разделения.

В отношении земельного участка, целевое назначение которого менялось, решением совета был утвержден проект землеустройства и указаны основания для предоставления в аренду в связи с переходом права собственности на недвижимое имущество на ней.

Так как на основании договора купли-продажи №964 от 11 апреля 2014 года, то есть почти за год до принятия ДТП, целостный имущественный комплекс по адресу: ул. Академика Вернадского, 32, состоял из раздевалки (площадью 84,5 кв.м) с прилегающим спортивным сооружением "футбольное поле, трибуны"; раздевалки (площадью 77,9 кв.м) с прилегающим спортивным сооружением "футбольное поле, трибуны"; склада (площадью 104,1 кв.м) с прилегающим спортивным сооружением "тропа здоровья, л/а сектора", перешел в собственность ООО "Наука-Комфорт".

Таким образом решение Киевсовета, которое получило широкую огласку и всколыхнуло общественность, было принято в рамках правового поля. Ведь, во-первых, возможность строительства ЖК уже была предусмотрена ДТП, во-вторых, ООО "Наука-Комфорт" имела право на земельный участок в связи с покупкой размещенного на нем имущества.

Стадиона не будет

Именно это решение Киевсовета от 22 апреля 2021 года о передаче ООО "Наука-Комфорт" в аренду земельного участка для строительства ЖК было последней точкой в уничтожении стадиона.

Ведь даже запроектированное ДТП футбольное поле, что по размерам вдвое меньше стадиона, разделено на две части: одна – на земельном участке для ЖК и передана в аренду ООО "Комфорт", другая – осталась в пользовании ООО "Наука-Спорт".

Описание: Источник: Alt:

С этой стороны особенно иронично выглядит определенное решением совета положение, которым ООО "Наука-Комфорт" обязано соблюдать ДПТ. То есть обязательство обустроить половину футбольного поля, которое должно быть размещено на земельном участке компании.

Так идея строительства нового футбольного поля и размещения ЖК на землях спорткомплекса привела к уничтожению стадиона "Наука".

Фактически благодаря ДПТ спортивный парк был уменьшен с 6 до 3 га, а земли были отданы под застройку очередного ЖК компании, которая вряд ли намеренна обустроить спортивное пространство для жителей города.

Кто стоит за строительством

Учредителем ООО "Наука-Комфорт" выступает ООО "Имидж Кэпитал" (38967377).

По данным "Youcontrol", ООО "Имидж Кэпитал" входит в группу семей Парцхаладзе и Цагареишвили.

Ключевые лица группы Лев Парцхаладзе и его двоюродный брат Георгий Цагареишвили.

Группа объединяет девелоперскую компанию "Новый век", которую Парцхаладзе и Цагареишвили создали после продажи компании "XXI век", а также несколько компаний в строительном, инжиниринговом, ресторанно-развлекательном и других сегментах бизнеса.

Георгий Цагареишвили депутат Киевского областного совета 7 и 8 созыва. Председатель фракции "Европейская солидарность" в облсовете. Двоюродный брат Льва Парцхаладзе.

Лев Парцхаладзе депутат Киевского городского совета 4, 6 созывов. Экс-заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Сейчас президент Конфедерации строителей Украины.

Бенефициары ООО "Наука-Комфорт": Владислав Михайлович Ковтун и Александр Владимирович Клименко.

До октября 2020 года среди бенефициаров был указан и Георгий Цагареишвили.

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