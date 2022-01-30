Сочетание природы и мегаполиса: в Китае построили башню с "вертикальным лесом"

В китайском Хуангане (провинция Хубэй) достроили две из пяти башен жилого комплекса с "вертикальным лесом". Пару недель назад сюда уже начали заселяться люди.

Описание: Башни с "вертикальным лесом" в Китае Источник: dezeen.com Alt:

Как сообщает Dezeen, две жилые башни комплекса имеют высоту 80 метров и покрыты более чем 400 деревьями, а также другими растениями и зеленью. Строительство велось по проекту итальянского студии Stefano Boeri Architetti. Архитекторы спроектировали объект так, чтобы листва на балконах идеально вписывалась в оформление фасада.

Описание: Башни с "вертикальным лесом" в Китае Источник: dezeen.com Alt:

Основатель студии Стефано Боери рассказал, что эта версия башен характеризуется наличием открывающихся эркеров с комнатными растениями. Таким образом жильцы смогут насладиться окружением природы, находясь в городском пространстве. Студия использовала растительность местной флоры, использовав около 400 видов деревьев. Среди них это Ginkgo biloba, Osmanthus fragrans, Acer griseum, Ligustrum lucidum и Chimonanthus praecox.

Описание: Башни с "вертикальным лесом" в Китае Источник: dezeen.com Alt:

Также на фасаде "растут" 4620 кустов и различные травы на площади в 2,4 тысячи квадратных метрах. По словам разработчиков проекта, такое количество зелени сможет поглощать по 22 тонны углекислого газа в год и вырабатывать взамен кислород.

Описание: Башни с "вертикальным лесом" в Китае Источник: dezeen.com Alt:

По словам архитектора, в Китае в последнее время наблюдается тренд озеленения городов, что позволяет больше поглощать пыль, которая является одним из основных факторов загрязнения воздуха в городах. Easyhome Huanggang Vertical Forest City Complex — это первый вертикальный комплекс, открытый в Китае, и Боэри считает, что такие здания могут быть особенно подходящими для страны.

Описание: Башни с "вертикальным лесом" в Китае Источник: dezeen.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Шанхае перед Новым годом открыли первую часть многофункционального комплекса, авторы проекта которого вдохновились Висячими садами Семирамиды из Вавилона.