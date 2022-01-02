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В Шанхае открыли комплекс, повторяющий одно из чудес света. Фото

Владимир Гришенко 02.01.2022 14:23

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В китайском мегаполисе Шанхае перед Новым годом открыли первую часть многофункционального комплекса, авторы проекта которого вдохновились Висячими садами Семирамиды из Вавилона.

Описание:

В Шанхае появились свои висячие сады

Источник:

dezeen.com

Alt:

Описание:

В Шанхае появились свои висячие сады

Источник:

dezeen.com

Alt:

Как сообщает Dezeen, возводит комплекс застройщик Tian An по разработанному проекту студии британского дизайнера Томаса Хезервика. Объект разместился возле городского парка и арт-квартала М50 на участке площадью в 30 гектаров. Строительство ведется на территории мукомольного завода. Строителям удалось сохранить здания завода и вписать их в общую архитектурную композицию. Старую колокольню переделали под лифт для экскурсий.

Описание:

В Шанхае появились свои висячие сады

Источник:

dezeen.com

Alt:

Описание:

В Шанхае появились свои висячие сады

Источник:

dezeen.com

Alt:

В домах разместятся галереи, рестораны и музеи. Особенностью комплекса являются колонны с высаженными сверху различными деревьями. Всего таким образом разместили в комплексе 70 пород деревьев на тысячи конструкций, каждая из которых снабжена автоматической системой полива.

Вторую часть комплекса должны открыть в 2023 году. Это будет похожий ансамбль, однако дома и колонны здесь будут выше. С первой частью соединится с помощью моста и тоннеля.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Шанхае к предстоящим Олимпийским играм в 2022 году собираются построить здание, которое внешне будет напоминать ледяные кубики, поставленные друг на друга.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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