В Шанхае открыли комплекс, повторяющий одно из чудес света. Фото

В китайском мегаполисе Шанхае перед Новым годом открыли первую часть многофункционального комплекса, авторы проекта которого вдохновились Висячими садами Семирамиды из Вавилона.

Описание: В Шанхае появились свои висячие сады Источник: dezeen.com Alt:

Описание: В Шанхае появились свои висячие сады Источник: dezeen.com Alt:

Как сообщает Dezeen, возводит комплекс застройщик Tian An по разработанному проекту студии британского дизайнера Томаса Хезервика. Объект разместился возле городского парка и арт-квартала М50 на участке площадью в 30 гектаров. Строительство ведется на территории мукомольного завода. Строителям удалось сохранить здания завода и вписать их в общую архитектурную композицию. Старую колокольню переделали под лифт для экскурсий.

Описание: В Шанхае появились свои висячие сады Источник: dezeen.com Alt:

Описание: В Шанхае появились свои висячие сады Источник: dezeen.com Alt:

В домах разместятся галереи, рестораны и музеи. Особенностью комплекса являются колонны с высаженными сверху различными деревьями. Всего таким образом разместили в комплексе 70 пород деревьев на тысячи конструкций, каждая из которых снабжена автоматической системой полива.

Вторую часть комплекса должны открыть в 2023 году. Это будет похожий ансамбль, однако дома и колонны здесь будут выше. С первой частью соединится с помощью моста и тоннеля.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Шанхае к предстоящим Олимпийским играм в 2022 году собираются построить здание, которое внешне будет напоминать ледяные кубики, поставленные друг на друга.