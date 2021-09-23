Собственник "Цветов Украины" через суд хочет отменить статус здания

Компания "Цветы Украины" 17 сентября подала иск в Окружной административный суд Киева требуя от Департамента охраны культурного наследия КГГА и Министерства культуры отменить приказ о внесении принадлежащего ей здания на Сечевых Стрельцов, 49 в госреестр памятников.

Как сообщили в группе "Спасти Цветы Украины", письмо в Минкульт на предоставление здания статуса памятника подписало более 6500 горожан. "История беспрецедентна для Киева и, очевидно, что это дело имеет общественный резонанс", - говорится в сообщении активистов.

Как отмечается по "Цветам Украины" открыто еще два производства: апелляция по делу авторского права, и против тех, кто освещал данные события.

Описание: Киевляне не дали разрушить здание "Цветы Украины" Источник: 24tv.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, 6 августа был подписан приказ, которым здание "Цветы Украины" занесли в реестр государственных памятников. По словам главы Минкульта Александра Ткаченко, это должно защитить объект от демонтажа. Согласно документов, "Цветы Украины" - официально являются памятником архитектуры, монументального искусства местного значения.

Департамент по охране культурного наследия КГГА незадолго до этого присвоил зданию на Сечевых Стрельцов, 49 статус только выявленного объекта культурного наследия. По закону, собственник "Цветов" должен подписать охранный договор.

12 июля застройщик приступил к демонтажу фасада, однако работу строительной техники остановили киевляне. Здание было повреждено, однако его удалось спасти от разрушения. Власти Киева в итоге аннулировали карточку на проведение строительных работ. Также суд арестовал здание, и застройщик был вынужден отогнать строительную технику.