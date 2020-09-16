Снос дома на Позняках обойдется на полтора миллиона дешевле

Демонтаж дома на столичных Позняках обойдется в 14,2 млн гривен. Соглашение КП "Житлоинвестбуд-УКБ" Киевсовета было заключено 14 сентября со строительной компанией ЗЖБК №1.

Как сообщают "Наші Гроші", соответствующие данные предоставила система "Прозорро".

Так, до конца 2020 года фирма подготовит строительную площадку и начнет работы по разбору жилого дома №1/5 по улице Крушельницкой в Дарницком районе Киева.

Сначала изготовят каркас и усилят ним здание, затем демонтируют лифты, внутренние сантехнические сети, отопление, электроосвещение, электрооборудование, газоснабжения и собственно здание, а также выполнят земляные работы, вывезут и утилизируют мусор.

Взрыв в доме на Позняках Прокуратура Киева

Работы закупили по сокращенной переговорной процедурой из-за возникновения особых экономических обстоятельств с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. Заказчик в обосновании объяснил свой выбор подрядчика тем, что ЗЖБК №1 имеет квалифицированную команду, совершенный менеджмент, применяет новейшие технологии, высококачественные материалы и конструкции (в частности железобетонную продукцию собственного производства) и ориентируется на европейские стандарты качества.

Компания за время своей деятельности свела более сорока сборных железобетонных жилых домов. Таким образом, она имеет опыт в строительстве сборных железобетонных конструкций и оценке состояния несущих конструкций, в том числе аварийных зданий и сооружений, а также проектов усиления их конструкций.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, ранее в распоряжении КГГА говорилось, что дом на Позняках снесут за 15,7 млн гривен, которые должны выделить из резервного бюджетного фонда Киева.