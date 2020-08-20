Скандальное строительство Подольского моста: АМКУ увидел сговор в тендерах

По признакам сговора на торгах по строительству Подольского моста в Киеве на общую сумму около 100 млн грн Северное межобластное территориальное отделение АМКУ открыло дело.

Об этом сообщил в четверг, 20 августа, глава отделения Алексей Хмельницкий у себя в Facebook.

"Админколегией Северного межобластного территориального отделения АМКУ открыто дело по признакам сговора на торгах по строительству "Подольского моста" на общую сумму около 100 млн грн. В частности, специалисты отделения обратили внимание на процедуры государственных закупок по выполнению проектных работ и строительству Подольского мостового перехода в Киеве, в частности при участии ООО "Форма" и ООО "Инвестиционно-Строительная Компания "Укрбуд" в 5 закупках, проводимых КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", - написал он.

Строительство Подольского моста flickr.com

При этом Хмельницкий отметил, что отделение АМКУ, в частности, установило ряд подозрительных фактов: представление своего предложения для участия в процедуре закупки одной компанией с IP-адреса, который принадлежит "сопернику", совместное использование IP-адресов для отчетности в органы ГНС; совместное использование IP-адресов для управления счетами; не снижение участниками своих ценовых предложений во время участия в отдельных процедурах; одновременное пребывание одного физического лица в трудовых отношениях с участниками, представление участниками тендерных предложений в один день, синхронность действий участников при получении банковских гарантий.

Он напомнил, что весной этого года в АМКУ уже было открыто дело по признакам антиконкурентного сговора при проведении тендерных процедур между генподрядчиком строительства моста компанией "Эко-Строй-Трейд" и ООО "Форма" на общую сумму более 4 млрд. Сейчас идет сбор доказательств.

Как сообщали НЕРУХОМІ, последний скандал со строительством Подольского моста в столице был связан с так называемым "воровством" вантов. По словам мэра Виталия Кличко, неизвестные, одетые в спецформу дорожной службы, украли новые ванты, которые подвезли для строительства моста. Позже стало ясно, что они были не украдены, а вывезены ООО "Инжиниринговая Мостовая Компания", которая является субподрядчиком по строительству. На такой шаг компания пошла из-за большой задолженности со стороны генподрядчика.