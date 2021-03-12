Скандал в Черкассах: застройщик сносит дом, в котором еще живут люди

В Черкассах строительная компания "Надія" разрушила половину дома по улице Гоголя, 211, который является памятником архитектуры местного значения.

Как сообщает 5 канал, застройщик выкупил половину дома и начал проводить демонтажные работы. При этом его совсем не смутило что во второй половине продолжает жить семья. Стоит также учесть, что демонтаж начался, когда на улице стоят морозы.

Описание: В Черкассах на месте памятника архитектуры хотят построить ЖК Источник: Скриншот Alt:

Жильцы дома заявляют, что от непогоды на улице их теперь отделяет тонкая межкомнатная стена, а на чердак периодически насыпало снегу, так как строители убрали и часть крыши. Владелец дома Александр Лубинец уточнил, что к демонтажу приступили, когда начался ледяной дождь.

Его семья живет здесь около 30 лет. 3 года назад соседи продали строительной компании свою часть дома. Проблемы начались приблизительно два года назад, когда произошла авария с газоснабжением, для подключения необходимо было согласие всех жильцов дома. Но застройщик отказался его предоставлять. В итоге черкасщане живут уже два года без отопления зимой.

На прошлой сессии городского совета семья Лубинец попросила о помощи. Депутат горсовета, как сообщается он же и представитель застройщика Нарек Казарян, рассказал, что был на месте. По его словам, вторая часть дома "стоит абсолютно нормально".

В свою очередь в департаменте архитектуры заявили, что никаких разрешительных документов на работы по адресу разрушенного дома не выдавали. Кроме того, снос вызвал множество вопросов и у историков. Ведь здание - в списке архитектурных памятников города. Его построили более ста лет назад. По словам краеведа, он охраняется государством еще с 2010 года. И то, что здесь происходит – является нарушением закона. Официально учредителем группы компаний "Надія" является Андраник Казарян.

Жители улицы Гоголя в Черкассах сообщают, что фирма выкупает частные дома здесь, чтобы построить на их месте три высотки с паркингом.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве в результате строительных работ был поврежден памятник архитектуры, который находится на улице Нижний Вал, 23 в Подольском районе.