Шмыгаль пообещал реформу ГАСИ завершить до конца октября

Преобразования, касающиеся Государственной архитектурно-строительной инспекции, должны завершиться до конца следующего месяца, при этом результаты реформы будут видны уже сразу.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль на заседании Нацсовета реформ, передает Интефракс-Украина.

Премьер напомнил, что реформа ГАСИ стартовала весной, а ее внедрение сопровождалось большим сопротивлением со стороны некоторых участников рынка. По словам Шмыгаля, децентрализация должна решить вопрос коррупции в отрасли.

"Мы их разделяем, ликвидируем и упрощаем", - подчеркнул он.

Премьер также добавил, что сейчас начался завершающий этап реформ ГАСИ. Кроме того, Шмыгаль рассказал, что уже удалось даже подготовить проект закона, который согласовали с участниками рынка.

Глава правительства надеется, что документ получится быстро принять и уже в следующем месяце общество сможет увидеть результаты борьбы с коррупцией.

Как изменится строительство после реформы ГАСИ pixabay.com

Отметим, что ранее Конфедерация строителей Украины провела исследование, согласно которому выяснилось, что застройщики в Киеве наиболее часто сталкивались с коррупцией. В тройке лидеров оказались также Одесса и Львов. При этом, только 6,7% опрошенных застройщиков заявили, что вообще не сталкивались с коррупцией в своей работе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Верховная Рада Украины постановила создать временную следственную комиссию, которая будет заниматься расследованиями фактов коррупции в отрасли недвижимости.