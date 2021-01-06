Ширина в 6 метров: в Словении построили необычное жилье для двух семей. Фото

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В Любляне построили два дома впритык друг другу, так что визуально кажется, что это одно здание. При этом ширина их – не более шести метров.
Как сообщает Deezen, за создание довольно сложного проекта взялась словенская архитектурная студия Arhitektura. Дома расположены одни за другим, у одного вход получился спереди, у второго – сбоку. Задумка создателей заключалась в том, чтобы придать объекту вид одного целого. Они объединены характерной кирпичной кладкой, оконными рамами и дверными проемами.
Необычный дом построили в Любляне
dezeen.com
Необычный профиль зданию придают своеобразная двухъярусная крыша. Оба здания имеют по три этажа. На нижних находятся кухни с обеденными зонами и гостиные, на верхних расположились спальни. Помещения оснащены компактной смарт мебелью.
Необычный дом построили в Любляне
dezeen.com
Необычный дом построили в Любляне
dezeen.com
Архитекторам удалось сделать фасады зданий, которые гармонично вписались в общую стилистику квартала.
Необычный дом построили в Любляне
dezeen.com
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Лондоне продают дом, ширина которого составляет всего 1,8 метра. Согласно данным сайта агентства недвижимости Winkworth, это самое узкое здание в британской столице.
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