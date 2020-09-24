Не шире двух метров: в Лондоне продают невероятно узкий дом

В Лондоне продают дом, ширина которого составляет всего 1,8 метра. Согласно данным сайта агентства недвижимости Winkworth, это самое узкое здание в британской столице.

Необычный дом продается в Лондоне winkworth.co.uk

Как отмечается, дом построен из выкрашенного в темно-синий цвет кирпича. При этом, его общая площадь составляет аж 96 квадратных метров. Дом состоит из пяти этажей, здесь разместились 2 гостиные, 2 спальни, 2 ванные комнаты, кухня и открытая терраса с садом.

Необычный дом продается в Лондоне winkworth.co.uk

Необычный дом продается в Лондоне winkworth.co.uk

Владельцем дома является лондонский юрист. Он переезжает, поэтому вынужден продать свое жилище. Желающему приобрести необычную недвижимость придется выложить £950 тысяч (около $1,2 миллиона). Раньше в этом здании находился шляпный магазин.

Необычный дом продается в Лондоне winkworth.co.uk

Необычный дом продается в Лондоне winkworth.co.uk

Как сообщали НЕРУХОМІ, невероятно узкий дом построили также и в Сеуле. В одном из плотно заселенных жилых районов столицы Южной Кореи архитекторы из фирмы TRU Architects спроектировали односемейный дом с пятью этажами на площади лишь 95 квадратных метров.