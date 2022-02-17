СБУ разоблачила схему застройщиков под Киевом: жертвой стали 50 человек

В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему, организованную одним из местных застройщиков, жертвами которой стали около 50 украинцев.

Об этом сообщили в четверг, 17 февраля, в пресс-службе СБУ.

Как уточнили в правоохранительных органах, организовала схему 55-летняя женщина, представительница строительной компании, офис которой располагался в селе Тарасовка недалеко от Киева. Ее задержали прямо на работе, когда принесли $13 200 за передачу права собственности на уже оплаченную квартиру.

В ходе следствия выяснили, что злоумышленница требовала взятки у украинцев, которые полностью рассчитались с застройщиком. "Такса" стартовала от $3 000 за небольшую однокомнатную квартиру, но чем больше метраж, тем больше нужно было отнести денег злоумышленникам, чтобы те отдали документы на право собственности. В случае отказа, квартиры инвесторов угрожали перепродать. Всего по данным следствия от рук вымогателей могли пострадать более 50 человек.

В ходе обыска была изъята документация и найдены деньги в разных валютах в эквиваленте $130 000. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство". Продолжается следствие для установления всех обстоятельств и причастных к сделке лиц.

НЕРУХОМІ узнали, что за организацией схемы стоит Глинкина Елена Александровна. Она является руководителем, бенефициаром и учредителем строительной компании "ТБК Инвест Монтаж", согласно данным портала YouControl.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее сотрудницу девелоперской компании Graf Development Наталью Корниенко обвиняли в организации схемы с двойной перепродажей квартир. Обманным путем, организаторы схемы заработали более $1 млн.