В Graf Development продавали квартиры по два раза: детали преступной схемы

Заводской районный суд Николаева 30 августа вынес решение отправить сотрудницу строительной компании Graf Development Наталью Корниенко в СИЗО на два месяца с возможностью выйти под залог в размере 31,4 млн грн.

Как сообщает издание Монитор, Корниенко подозревается в организации преступной схемы, суть которой состоял в том, что отдел продаж продавал одни и те же квартиры в жилых комплексах от компании Graf Development по несколько раз. Обманным путем, организаторы схемы заработали более 1 млн долларов США.

Издание отмечает, что после того, как стало известно об афере с квартирами в ЖК Граф, Корниенко нашла подставных инвесторов и с помощью черного регистратора оформила права собственности на своих подельников. В октябре 2019 года собственник компании Graf Development Гердас Дубрицкас через ООО "Ханбер" и ОК "Экодом-1" обратились с жалобой в антирейдерскую комиссию Минюста, чтобы отменить незаконно зарегистрированную собственность. Минюст удовлетворил жалобу и отменил решения о госрегистрации прав собственности.

Мошенники заработали на двойной продаже квартр pixabay.com

По информации источника издания, на данный момент Наталья Корниенко внесла залог в размере 31,4 млн грн. и вышла из СИЗО.