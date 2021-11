Самый высокий в мире панорамный бассейн открыли в Дубае. Фото

В Дубае – крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов – открыли самый высокий в мире панорамный бассейн в Palm Tower с обзором в 360 градусов.

Описание: Панорамный бассейн в Palm Tower Источник: opr.ae Alt:

Описание: Панорамный бассейн в Palm Tower Источник: opr.ae Alt:

Как сообщает CNN Travel, комплекс на искусственном острове построила компания Nakheel. Бассейн "Aura Skypool" с террасой площадью 750 "квадратов" располагается на 50-м этаже (на высоте около 200 метров) башни. Отсюда открывается вид на известную гостиницу Бурдж-Аль-Араб, самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа и самое большое в мире колесо обозрения Айн-Дубай, которое запустили месяц назад.

Описание: Панорамный бассейн в Palm Tower Источник: Alt:

Описание: Панорамный бассейн в Palm Tower Источник: Alt:

Локация уже получила достаточную популярность среди посетителей, и они прозвали ее "островом в небе". Водный комплекс включает в себя лаунж-зону с VIP-шезлонгами, а также бар.

Описание: Панорамный бассейн в Palm Tower Источник: Alt:

Посещение бассейна стоит от 170 дирхамов (46 долларов) для желающих искупаться в утреннее время. Билет на весь день будет стоить 600 дирхамов (163 доллара).

Стоит подчеркнуть, что за несколько месяцев до открытия бассейна на высоте 240 метров в этой же башне открыли смотровую площадку "The View at The Palm".

Как сообщали НЕРУХОМІ, еще один бассейн-рекордсмен располагается на высоте 294 метров в небоскребе Address Beach Resort, он также находится в Дубае. Воспользоваться им смогут постояльцы апартаментов, и только те, кому уже исполнился 21 год.