Бассейны в небоскребах как элемент роскоши и архитекторского решения. Фото

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Бассейны – отличный способ в летний зной спастись от жары, окунувшись в прохладную воду. Поэтому бассейны становятся все чаще важными атрибутами современных небоскребов в различных мегаполисах. При этом архитекторы, желая выделить свои проекты, делают их настоящими произведениями искусства.
НЕРУХОМІ подобрали небоскребы с самыми поразительными бассейнами.
Бассейн в отельном комплексе Marina Bay Sands Skypark - это самый длинный переливной бассейн в мире. Его длина – 146 м. Он одним из первых был спроектирован так, что посетителям кажется, что один его край исчезает. Воспользоваться им смогут лишь постояльцы отеля.
Бассейн в небоскребе Address Beach Resort располагается на высоте 294 метров, что является рекордной. Этот факт зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса. Для желающих поплавать здесь открывается вид на Персидский залив и большинство достопримечательностей города. Его длина – 100 метров. Важное условие – воспользоваться им смогут постояльцы апартаментов, и только те, кому уже исполнился 21 год.
Одним из самых популярных бассейнов в столице Малайзии считается Skybar, где посетителям предлагают не только поплавать, но и выпить прохладительный коктейль. Одна часть бассейна располагается в здании, а другая уже выступает за стены высотки. Располагается бассейн на 33-м этаже. Поплавать в нем можно только днем.
В отеле 137 Pillars Suites & Residences есть сразу два бассейна – первый на 27-м этаже доступен для всех, и на 30-м – лишь для постояльцев люксовых номеров. Он считается одним из самых роскошных в мире. У него целых три переливные стороны, благодаря чему открывается панорамный вид буквально на 360 градусов.
Этот частный бассейн является уникальным архитектурным проектом, созданный бюро Kois Associated Architects. Он находится на крыше дома, спрятанном в скале. Пределы бассейна уходят за стены здания, пряча его от жаркого солнца. Из бассейна открывается вид на Эгейское море.
В Belmond Hotel Caruso бассейн расположен на высоте 350 м над уровнем моря с видом на Амальфийское побережье. Его особенность в том, что создается впечатление, что бассейн бескрайний. Итальянский Belmond Hotel Caruso входит в список самых старых отелей мира. Он бы построен в 1050-м году.
Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, первый в мире подвесной полностью прозрачный бассейн открыли в конце мая этого года в Лондоне на территории элитного жилого комплекса Embassy Gardens в районе Nine Elms, что расположен в юго-западной части британской столицы. подвесная конструкция длиной в 25 метров расположилась на уровне десятого этажа.
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