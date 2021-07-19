Бассейны в небоскребах как элемент роскоши и архитекторского решения. Фото

Бассейны – отличный способ в летний зной спастись от жары, окунувшись в прохладную воду. Поэтому бассейны становятся все чаще важными атрибутами современных небоскребов в различных мегаполисах. При этом архитекторы, желая выделить свои проекты, делают их настоящими произведениями искусства.

НЕРУХОМІ подобрали небоскребы с самыми поразительными бассейнами.

Marina Bay Sands Skypark, Сингапур

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Бассейн в отельном комплексе Marina Bay Sands Skypark - это самый длинный переливной бассейн в мире. Его длина – 146 м. Он одним из первых был спроектирован так, что посетителям кажется, что один его край исчезает. Воспользоваться им смогут лишь постояльцы отеля.

Address Beach Resort, Дубай, ОАЭ

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Бассейн в небоскребе Address Beach Resort располагается на высоте 294 метров, что является рекордной. Этот факт зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса. Для желающих поплавать здесь открывается вид на Персидский залив и большинство достопримечательностей города. Его длина – 100 метров. Важное условие – воспользоваться им смогут постояльцы апартаментов, и только те, кому уже исполнился 21 год.

Sky Bar, Куала-Лумпур, Малайзия

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Одним из самых популярных бассейнов в столице Малайзии считается Skybar, где посетителям предлагают не только поплавать, но и выпить прохладительный коктейль. Одна часть бассейна располагается в здании, а другая уже выступает за стены высотки. Располагается бассейн на 33-м этаже. Поплавать в нем можно только днем.

137 Pillars Suites & Residences, Бангкок, Таиланд

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В отеле 137 Pillars Suites & Residences есть сразу два бассейна – первый на 27-м этаже доступен для всех, и на 30-м – лишь для постояльцев люксовых номеров. Он считается одним из самых роскошных в мире. У него целых три переливные стороны, благодаря чему открывается панорамный вид буквально на 360 градусов.

Mirage House, остров Тинос, Греция

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Этот частный бассейн является уникальным архитектурным проектом, созданный бюро Kois Associated Architects. Он находится на крыше дома, спрятанном в скале. Пределы бассейна уходят за стены здания, пряча его от жаркого солнца. Из бассейна открывается вид на Эгейское море.

Belmond Hotel Caruso, Равелло, Италия

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В Belmond Hotel Caruso бассейн расположен на высоте 350 м над уровнем моря с видом на Амальфийское побережье. Его особенность в том, что создается впечатление, что бассейн бескрайний. Итальянский Belmond Hotel Caruso входит в список самых старых отелей мира. Он бы построен в 1050-м году.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, первый в мире подвесной полностью прозрачный бассейн открыли в конце мая этого года в Лондоне на территории элитного жилого комплекса Embassy Gardens в районе Nine Elms, что расположен в юго-западной части британской столицы. подвесная конструкция длиной в 25 метров расположилась на уровне десятого этажа.