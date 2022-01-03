Самый высокий небоскреб в мире на Новый год подсветили украинцы. Видео

Компания из Украины Magic Innovations на самом высоком в мире небоскребе Burj Khalifa в Дубае создало на Новый год LED-шоу.

Об этом сообщили на страничке украинской общины в ОАЭ в Facebook.

Как отмечается, в полночь по эмиратскому времени весь мир следил, как встречают Новый 2022 год в Дубае. Небоскреб Burj Khalifa на сегодняшний день официально является самым высоким в мире (высота 828 метров), он стал главным участником светодиодного шоу, которое длилось около 8 минут с фейерверками и салютами.

Проект для самого большого LED-экрана в мире украинская команда разрабатывала перед этим около двух месяцев. За это время дизайнеры и концепт-художники создали более 200 уникальных сценок.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом году 24 августа в честь 30-летия Независимости Украины дубайский небоскреб Burj Khalifa подсветили в цвета украинского флага.

Это многофункциональный комплекс, который построили в 2010 году. При строительстве использовались самые последние разработки в инженерии. Учитывая непростое расположение и особенности грунта, создателям высотки пришлось использовать 200 висячих свай длиной 45 метров и диаметром 1,5 метра. Этого оказалось достаточным, чтобы выдержать вес небоскреба, равный 500 тысяч тонн. Стоит также подчеркнуть, что несмотря на свои размеры, построили Burj Khalifa достаточно быстро – в течение трех лет.