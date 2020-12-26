"Город-небоскреб" на 200 тысяч человек: амбициозный проект хотят реализовать в Дубае. Фото

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В Дубае собираются построить город-небоскреб, состоящий из трех зданий, самое высокое из которых будет насчитывать 300 этажей. За реализацию проекта The Link возьмется итальянский архитектор Луки Курчи.
Как сообщает Hotelier, в самом высоком здании смогут разместиться около 100 тысяч человек. Еще столько же – в двух небоскребах поменьше, которые будут стоять по бокам и соединяться между собой мостами.
В Дубае построят город-небоскреб
luca curci architects
На первых пяти этажах разместятся госучреждения, клиники, магазины, спортивные клубы, школы.
В Дубае построят город-небоскреб
luca curci architects
Высотки оснастят искусственным интеллектом, который будет следить за температурой, уровнем кислорода, освещением и другими аспектами важными для комфортной жизни. Балконы превратят в зеленые уголки с различными растениями.
В Дубае построят город-небоскреб
luca curci architects
Архитектор заявил, что на реализацию проекта понадобятся миллиарды долларов, но он позволит решить проблему глобальной перенаселенности, при этом экологические выгоды окажутся гораздо выше.
Как сообщали НЕРУХОМІ, В Дубае недавно построили уникальный Музей будущего, который должен стать одной из достопримечательностей города.
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