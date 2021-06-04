Самое дорогое в мире паркоместо продали за $1,3 млн

В Гонконге в ходе аукциона продали парковочное место, стоимость которого составила 10,2 млн гонконгских долларов (около $1,3 млн), что является абсолютным мировым рекордом.

Как сообщает BBC, парковка расположена в элитном жилом комплексе Mount Nicholson. Он находится на горе Николсон, высота которой достигает 430 метров над уровнем моря. Из окон комплекса открывается красивый вид на порт Гонконга. Рядом расположены дома, жилье в которых считается самым дорогим в Азии.

Такая дороговизна парковки объясняется тем, что Гонконг страдает от перенаселения, и любая недвижимость – будь то жилая либо коммерческая – стоит здесь очень дорого.

Описание: Парковку оценили в $1,2 млн Источник: pixabay.com Alt:

Следует подчеркнуть, что прошлый мировой рекорд стоимости парковки был также зафиксирован в Гонконге. Сделка была совершена в 2019 году, тогда за место в паркинге выложили $980 тысяч.

Издание отмечает, что местный рынок недвижимости сильно пострадал в результате пандемии коронавируса. Однако последние тенденции говорят о постепенной стабилизации. К примеру, в мае здесь сдали в аренду дом тоже по рекордной цене – около $210 тысяч в месяц.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Амстердаме выставляли на продажу гараж, стоимость которого оценили в 1 млн евро. Согласно данным местных риелторов, это самый дорогой гараж во всей стране. Он не выделяется ни техническим оборудованием, ни какими-либо надстройками. Это обычный гараж, с парковочным местом в 22 "квадрата" – всего на один автомобиль. Из очевидных плюсов – есть подъездная дорожка с блокиратором. Больше ничем данная недвижимость похвастаться не может.