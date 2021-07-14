Жилье в Евросоюзе дорожает рекордными темпами

Цены на жилье в Евросоюзе выросли в I квартале 2021 года на 6,1%, установив рекорд по приросту с 2007 года. По сравнению с IV кварталом 2020 года прирост составил 1,7%.

Соответствующие данные приводят в Евростате.

Как подчеркивается, самый стремительный рост цен за год был зафиксирован в Люксембурге и составил 17%. На втором месте оказалась Дания, с приростом в 15,3%, на третьем Литва, где жилье подорожало на 12%. А пятерку лидеров также вошли Чехия (+11,9%) и Нидерланды (+11,3%).

Если сравнивать цифры с предыдущим кварталом, наиболее заметные изменения произошли в Эстонии (+6,6%), Дании (+5,8%), Литве (+5%). При этом падение цен зафиксировали на Кипре (-5,8%), Мальте (-1,6%), Словакии (-1,2%).

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Как выглядит ситуация с недвижимостью в странах Евросоюза.

Как сообщали НЕРУХОМІ, пакеты по стимулированию экономики со стороны различных европейских государств помогли сохранить ипотечные ставки на рекордно низком уровне. При этом у многих потенциальных покупателей выросли сбережения из-за необходимости работы из дому. В итоге спрос на недвижимость вырос, превысив все предложения на рынке.