Жилье в Евросоюзе дорожает рекордными темпами

ЖК на Березняковской: жилая "свеча" вместо офисного здания
За строительством комплекса стоит компания экс-мэра Омельченко
Новости
Цены на жилье в Евросоюзе выросли в I квартале 2021 года на 6,1%, установив рекорд по приросту с 2007 года. По сравнению с IV кварталом 2020 года прирост составил 1,7%.
Соответствующие данные приводят в Евростате.
Как подчеркивается, самый стремительный рост цен за год был зафиксирован в Люксембурге и составил 17%. На втором месте оказалась Дания, с приростом в 15,3%, на третьем Литва, где жилье подорожало на 12%. А пятерку лидеров также вошли Чехия (+11,9%) и Нидерланды (+11,3%).
Если сравнивать цифры с предыдущим кварталом, наиболее заметные изменения произошли в Эстонии (+6,6%), Дании (+5,8%), Литве (+5%). При этом падение цен зафиксировали на Кипре (-5,8%), Мальте (-1,6%), Словакии (-1,2%).
Скриншот
Как выглядит ситуация с недвижимостью в странах Евросоюза.
Как сообщали НЕРУХОМІ, пакеты по стимулированию экономики со стороны различных европейских государств помогли сохранить ипотечные ставки на рекордно низком уровне. При этом у многих потенциальных покупателей выросли сбережения из-за необходимости работы из дому. В итоге спрос на недвижимость вырос, превысив все предложения на рынке.
За строительством комплекса стоит компания экс-мэра Омельченко
Инструменты, которые помогут инвестору принять верное решение
На месте будет дежурить патруль полицейских
Суд фактически поддержал сторону застройщика и разрешил сносить старинное здание
Больше всего подорожали однокомнатные квартиры