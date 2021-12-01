Зеленский анонсировал "Украинскую мечту" со ставкой в 5% на покупку жилья

В Украине планируют запустить государственную программу "Украинская мечта" с кредитной ставкой в 5%.

Об этом заявил в среду, 1 декабря, президент Владимир Зеленский во время послания к народным депутатам в парламенте, передает Экономическая правда.

По его словам, кредит можно будет направить, в частности, на покупку недвижимости. "В 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости – превысит 190 миллиардов долларов, больше, чем в докризисных 2008 и 2013 годах", - подчеркнул глава государства, добавив, что госдолг снизится впервые за 8 лет ниже 50% ВВП.

Описание: Президент Владимир Зеленский Источник: president.gov.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, сегодня в Украине действует госпрограмма "Доступная ипотека 7%". Ее, как правило, используют семьи для покупки квартир, площадью до 50-55 "квадратов". В основном берут ипотеку украинцы 30-40 лет со средним размером дохода в 25 тысяч гривен.

По данным Министерства финансов, по состоянию на 25 ноября текущего года были подписали 1135 кредитных договоров на общую сумму 987 млн грн. Как правило, оформляют кредит для покупки жилья на вторичном рынке, его преимущество составило 75,5% над первичным.

При этом в октябре Кабмин принял постановление, которое должно расширить количество участников в государственной программе "Доступная ипотека 7%". Документ отменил ограничения, касающиеся возраста недвижимости в большинстве населенных пунктов, кроме областных центров.