"Доступная ипотека 7%": в банке сообщили, кто оформляет кредиты

Государственной программой "Доступная ипотека 7%" в Украине, как правило, пользуются семьи для покупку квартир, площадью до 50-55 "квадратов".

Об этом сообщили в пресс-службе банка "Глобус", одного из участников госпрограммы, когда составляли "портрет типичного заемщика" доступной ипотеки.

В банке рассказали, что ипотеку под 7% годовых оформляют все возрастные группы. Как отмечается, самым молодым клиентом оказался 22-летний парень, а самым старшим – 59-летний мужчина. В основном берут ипотеку украинцы 30-40 лет. Средний размер дохода – 25 тысяч гривен.

Описание: Стало известно, кто берет ипотеку в рамках госпрограммы Источник: Alt:

Более 60% сделок оформляют семьи из двух и более человек, а средний размер кредита – 850 тысяч гривен. По статистике женщины и мужчины одинаково становились участниками программы, но у мужчин средний доход оказался немного выше, отметили в банке. Средний размер личного взноса участника программы составляет 29%. Оформив кредит, украинцы в основном покупают одно или двухкомнатную квартиру площадью 50-55 квадратных метров в Киеве, Киевской области или Харькове.

Как известно, максимальный кредит на покупку квартиры – 2 млн гривен при минимальном взносе 15% от стоимости ипотечного жилья.

Как сообщали НЕРУХОМІ, украинские банки, которые работают с государственной программой "Доступная ипотека 7%", по состоянию на 11 ноября уже выдали 1059 кредитов. При этом их общая сумма составила 917 млн гривен. Украинцы традиционно привлекают средства для покупки жилья главным образом на вторичном рынке.