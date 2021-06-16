Застройщик элитного жилья в Майами начал принимать криптовалюты

Строительная компания E11EVEN Hotel and Residences, которая специализируется на возведении элитного жилья в Майами, разрешила вносить депозиты за недвижимость в цифровых валютах.

Об этом рассказал соучредитель компании Марк Робертс в комментарии Fox Business.

По его словам, прежде чем широко объявить об этой инициативе, строительная компания уже получила первый взнос в криптовалюте. В течение следующего месяца покупатель должен будет внести следующую часть суммы, которая должна составить 15% от стоимости приобретенного жилья.

Как отмечается, в 65-этажном кондоминиуме располагаются 375 апартаментов, стоимость которых стартует от $377 тысяч. Есть также пентахаус, за него компания собирается выручить около $10 млн.

"Мы получили много отзывов и считаем поддержку криптовалюты – величайшим решением компании", – прокомментировал ситуацию Робертс.

Он также заявил, что это решение приведет к тенденции по увеличению числа покупателей, которые платят криптовалютой. "И мы очень рады быть первыми, кто возьмет криптовалюту для внесения депозитов в недвижимость", - резюмировал менеджер.

Описание: E11EVEN Residences Miami Источник: miamiresidence.com Alt:

Стоит отметить, что в мире все больше случаев продажи недвижимости за криптовалюту. К примеру, французский диджей Дэвид Гетта выставил на продажу апартаменты в Майами-Бич за $14 млн, рассчитаться можно в Bitcoin или Ethereum.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве на днях продали квартиру в Святошинском районе за 36 ETH – порядка $93 тысяч. Недвижимость приобрел инженер из Сан-Франциско Девон Бернард у основателя хедж-фонда Arrington XRP Майкла Аррингтона.