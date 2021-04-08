Закон о защите инвесторов на рынке недвижимости важен и для банковской сферы – глава НБУ

Законопроект об обеспечении прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем, должен уменьшить количество рисков и для банков.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко во время брифинга в среду, 7 апреля, передает пресс-служба НБУ.

В качестве примера председатель Нацбанка привел ситуацию с Аркадой и отметил, что хоть банкротство банка и не было сильно заметным для финансового сектора, но, тем не мене, последствия этого оказались куда печальнее для строительного рынка.

"Это очередное напоминание о неурегулированных проблемах строительства в нашей стране", - заметил Шевченко.

Описание: Законопроект о защите инвесторов на рынке недвижимости важен и для банков Источник: pixabay.com Alt:

Именно поэтому был разработан проект закона №5091, имплементация которого ограничит риски инвесторов на первичном рынке недвижимости и соответственно уменьшает риски для банков, участвующих в этом рынке.

Как сообщали НЕРУХОМІ, законопроект №5091 был разработан замглавой комитета Верховной Рады по вопросам строительства Еленой Шуляк и группой народных депутатов. Его внесли в Раду 17 февраля.

Основной целью документа является создание правовых механизмов для обеспечения государством прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости, право на выполнение строительных работ по которым получено с даты вступления в силу законопроекта. Как отмечается в пояснительной записке, документ должен заполнить ряд пробелов в законодательном регулировании строительной отрасли.