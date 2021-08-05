Стоимость аренды коммерческой недвижимости упала

За полгода стоимость аренды торговой недвижимости снизилась на фоне введенных локдаунов из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний "Увекон", которые и провели исследование.

По его словам, снижение арендных ставок коснулось офисов (порядка 0,8%) и торговых площадей (10%). При этом аренда складских помещений выросла в среднем на 3,1%.

Стоит также отметить, что выставленные на продажу офисные помещения прибавили в стоимости (на 8,4%), как и стоимость складов (8,6%). А вот цены на торговые помещения снизились на 7,5%. Такая ситуация наблюдалась в большинстве украинских мегаполисов - Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове. Известно, что в Днепре подорожали и торговые объекты.

В Киеве за полгода стоимость офисов выросла в среднем на 18,4% до $2269/м2 (аренда подорожала на 13,3% до $18,7/м2), в Одессе рост цен составляет 13% к $1163/ м2 (аренда увеличилась в цене на 2,8% до $11/м2), в Харькове - на 15,4% до $1016/м2 (аренда увеличилась на 9% до $9,7/м2), Днепре - на 13,9% до $962,9/м2 (аренда выросла на 3,6% до $8,7/м2), Львове - на 28,7% до $1210/м2 (аренда выросла на 8,1% до $9,3/м2).

Описание: Какие цены на рынке коммерческой недвижимости? Источник: pixabay.com Alt:

Наибольший ценовой скачок произошел в сегменте складских помещений. В компании это объяснили повышенным спросом. К концу года ситуация на рынке коммерческой недвижимости будет зависеть прежде всего от уровня инфляции и возможного введения жесткого карантина. Исследование "Увекон" охватывает все регионы страны, кроме временно оккупированных территорий.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным риэлтерской компании "Благовест", в прошлом месяце на рынке недвижимости в Киеве было совершено 242 операции, связанные с арендой недвижимости, что на 0,4% больше показателей июня, а общий уровень затрат составил $215 тысяч.