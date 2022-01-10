За первую неделю года украинцы привлекли почти 60 ипотечных кредитов под 7%

За первую неделю этого года украинские банки выдали в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" 57 кредитов.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
Согласно данным, по состоянию на 6 декабря украинцы привлекли 1377 кредитов на общую сумму 1,191 млрд гривен. Как правило, средства были необходимы для покупки жилья на вторичном рынке, преобладание которого составило 77,6%. Всего с начала запуска программы в банки поступило 1899 заявок.
В региональном разрезе активнее всего ипотеку оформляли в Киевской области (31,3%) и Киеве (30,9%). В других регионах активность была намного ниже. Так, во Львовской области оформили 6,6% сделок, в Харьковской области 5,7%, Волынской 3,9%
Для привлечения большего количества участников в госпрограмме "Доступная ипотека 7%" Минфин разработал постановление Кабинета министров, которым отменялись возрастные ограничения к недвижимому имуществу (кроме объектов недвижимости в областных центрах с численностью населения более 1 млн) и увеличен лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% – до 40% от нормативной площади, уплачиваемой заемщиком самостоятельно. Стоит отметить, что нововведение не сильно повлияло на популярность данной программы.
Как сообщали НЕРУХОМІ, глава правления ОТП Банка Владимир Мудрый заметил, что на рынке наблюдается катастрофический разрыв между согласованными кредитами и выданными. При этом по прогнозам девелоперской компании Concept Group, в этом году большинство украинцев будут покупать жилье на первичном рынке за те средства, которые есть у них в наличии, не особо рассчитывая на ипотечные программы.