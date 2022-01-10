За первую неделю года украинцы привлекли почти 60 ипотечных кредитов под 7%

За первую неделю этого года украинские банки выдали в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" 57 кредитов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Согласно данным, по состоянию на 6 декабря украинцы привлекли 1377 кредитов на общую сумму 1,191 млрд гривен. Как правило, средства были необходимы для покупки жилья на вторичном рынке, преобладание которого составило 77,6%. Всего с начала запуска программы в банки поступило 1899 заявок.

В региональном разрезе активнее всего ипотеку оформляли в Киевской области (31,3%) и Киеве (30,9%). В других регионах активность была намного ниже. Так, во Львовской области оформили 6,6% сделок, в Харьковской области 5,7%, Волынской 3,9%

Для привлечения большего количества участников в госпрограмме "Доступная ипотека 7%" Минфин разработал постановление Кабинета министров, которым отменялись возрастные ограничения к недвижимому имуществу (кроме объектов недвижимости в областных центрах с численностью населения более 1 млн) и увеличен лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% – до 40% от нормативной площади, уплачиваемой заемщиком самостоятельно. Стоит отметить, что нововведение не сильно повлияло на популярность данной программы.

Описание: Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, глава правления ОТП Банка Владимир Мудрый заметил, что на рынке наблюдается катастрофический разрыв между согласованными кредитами и выданными. При этом по прогнозам девелоперской компании Concept Group, в этом году большинство украинцев будут покупать жилье на первичном рынке за те средства, которые есть у них в наличии, не особо рассчитывая на ипотечные программы.