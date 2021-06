Все предложения Минрегиона по строительным стандартам включили в программу

Все предложения Минрегиона по разработке национальных строительных стандартов были поддержаны управляющим советом Национального органа стандартизации.

Об этом заявила заместитель министра Наталья Козловская, сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 8 июня.

По ее словам, 134 предложения Минрегиона включили в Программу работ по национальной стандартизации на 2021.

"В этом году Минрегион получил рекордное за последние десять лет бюджетное финансирование научных работ по нормированию и стандартизации - 54 млн грн. Почти треть из этих средств Министерство планирует направить на работы по стандартизации в строительстве. Нормативное обеспечение в строительстве - это система взаимосвязанных документов. Речь идет о строительных нормах - государственных и отраслевых, устанавливающих обязательные требования к объектам строительства, планировки и застройки территорий, составу и содержания проектной документации", - заявила чиновница.

Описание: В ГСН собираются внести масштабные изменения Источник: pixabay.com Alt:

Всего на 2021 год запланировали разработку 134 национальных стандартов. В Минрегионе отмечают, что принятие в Украине гармонизированных европейских стандартов является одной из обязательных предпосылок практического внедрения европейского регулирования, предусмотренного Регламентом (ЕС) № 305, а также заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods , Соглашение АСАА, "Промышленный безвиз") с целью открытия доступа промышленной продукции на рынки Украины и стран ЕС.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Минрегион разработал проект Концепции развития в Украине системы технического регулирования и нормативного обеспечения в строительстве. Согласно первоначальным планам, его реализация должна пройти до 2031 года. В основе новой концепции лежит европейская система регулирования.