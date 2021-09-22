В Украине жилье на вторичке за два года подорожало почти на 12%

В Украине с 2018 по 2020 года средняя цена на квадратный метр на вторичном рынке жилья выросла на 11,9%.

Об этом ресурсу НЕРУХОМІ сообщили в компании ГИС "Увекон".

Так, средняя стоимость жилья в Украине за указанный период выросла до $856 за квадратный метр. Наиболее заметно цены изменились в сегменте однокомнатных квартир – порядка 14,8%. Двухкомнатные квартиры подорожали на 10,8%, трехкомнатные – на 11,4% и четырехкомнатные – на 10,5%.

В региональном разрезе лидерами роста цен на жилье на вторичном рынке оказались: Винницкая область (23,5%), Киевская область (20,2%), Ровенская область (19,8%), Днепропетровская область (18,9%).

Генеральный директор группы компаний "Увекон" Владимир Шалаев подчеркнул, что в большинстве областей Украины дорожали как правило небольшие однокомнатные квартиры. Именно они являются наиболее привлекательными для инвестирования. Однако в ряде регионов (Киевской, Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях) большей популярностью среди инвесторов пользовались малогабаритные квартиры на первичном рынке, а не на вторичном. Здесь преимущество первички составило 60%.

Описание: Аналитики подсчитали, какое жилье в Украине дорожало быстрее всего Источник: pixabay.com Alt:

По прогнозам аналитиков по итогу этого года цены на жилье на вторичном рынке Украины вырастут в долларовом эквиваленте до 10-15%.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в списке стран с самыми быстрорастущими ценами на жилую недвижимость Украина поднялась с 37-го сразу на 22 место. Таким образом, наша страна обогнала Мальту, Мексику и Болгарию с Польшей. В целом же в мире за год рост цен на жилье ускорился до 9,2%.