В Украине вырос объем строительства жилья

В Харькове остановят опасное строительство ЖК по улице 23 Августа
Секретарь горсовета Терехов встретился с жильцами
Новости
В Украине в большинстве регионов в первом квартале этого года вырос объем строительства до 20% по сравнению с предыдущим периодом.
Об этом рассказала глава Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская, передает Интерфакс-Украина.
По ее словам, согласно анализу данных, предоставленными фондами финансирования строительства, во многих регионах наблюдается рост показателя. "Наиболее заметный – во Львовской области, где объем строительства возрос более чем на 20%", - добавила глава FIMA.
Новогодние праздники, период адаптивного карантина и локдаун пока не оказали существенного влияния на строительную сферу.
Как показывает опрос фондов: почти 50% респондентов рассказали о 20% росте строительства (или даже выше), 20% сообщили о 10% росте, и лишь 10% пожаловались на падение объемов строительства (до 10%).
В Украине стали больше строить
pixabay.com
В ассоциации отметили, что количество продаж практически осталось на том же уровне, показатель вырос лишь в нескольких регионах.
Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно Госстату в Украине объем строительных работ в ноябре прошлого года вырос на 9,3% по сравнению с таким же месяцем 2019 года.
Секретарь горсовета Терехов встретился с жильцами
Ткаченко прокомментировал скандальное строительство в столице
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры
Прокуратура возбудила уголовное дело, но застройщик продолжил работы
Подготовительное заседание по данному делу назначено на 20 мая