В Украине вырос объем строительства жилья

В Украине в большинстве регионов в первом квартале этого года вырос объем строительства до 20% по сравнению с предыдущим периодом.

Об этом рассказала глава Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, согласно анализу данных, предоставленными фондами финансирования строительства, во многих регионах наблюдается рост показателя. "Наиболее заметный – во Львовской области, где объем строительства возрос более чем на 20%", - добавила глава FIMA.

Новогодние праздники, период адаптивного карантина и локдаун пока не оказали существенного влияния на строительную сферу.

Как показывает опрос фондов: почти 50% респондентов рассказали о 20% росте строительства (или даже выше), 20% сообщили о 10% росте, и лишь 10% пожаловались на падение объемов строительства (до 10%).

Описание: В Украине стали больше строить Источник: pixabay.com Alt:

В ассоциации отметили, что количество продаж практически осталось на том же уровне, показатель вырос лишь в нескольких регионах.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно Госстату в Украине объем строительных работ в ноябре прошлого года вырос на 9,3% по сравнению с таким же месяцем 2019 года.