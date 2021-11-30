В Украине упростили получение градусловий

Подать заявление на получение градусловий в Украине теперь можно онлайн. Такая услуга появилась на портале "Дія" – в разделе "Земля, строительство, недвижимость".

Об этом рассказал заместитель министра развития общин и территорий Александр Дудченко, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, ГУО – один из ключевых документов для получения разрешения на строительство, для этого необходимо подать заявление через е-систему и добавить копию топографо-геодезического плана.

"Сведения о земельном участке и правах собственности получаются автоматически благодаря взаимодействию реестров. Быстро, удобно и прозрачно", - сообщил чиновник.

Как известно, градусловия содержат информацию о плотности застройки, этажности, расстоянии от других зданий. ГУО – это первый этап оформления крупных строительных объектов, где определяются контуры и ограничение будущей застройки.

Описание: Получить ГУО стало проще Источник: Alt:

В Минрегионе также подчеркнули, чтобы получить документ о градостроительных условиях и ограничениях в режиме онлайн, представленные намерения застройки должны соответствовать, в первую очередь, градостроительной документации на местном уровне, а также действующему законодательству и положению государственных строительных норм.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в Минрегионе рассказали, что строительство объекта, которое велось без разрешительной документации, можно ввести в эксплуатацию, подав декларацию о готовности через портал "Дія". Однако следует знать, что под строительную амнистию попадают только объекты класса последствий СС1, построенные на земельных участках соответствующего целевого назначения без разрешительного документа.